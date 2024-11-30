"У Малюка наполовину зв’язані руки". Ексначальник української розвідки про роботу СБУ

Перший начальник Головного управління розвідки України в 1992-1997 роках генерал-лейтенант Олександр Скіпальський пояснив, хто заважає главі СБУ Василю Малюку повноцінно реалізувати власний потенціал і потенціал усієї спецслужби.
Головні тези:
- На переконання Скіпальського, голова СБУ міг би зробити набагато більше, однак в його роботу постійно втручаються.
- Він також наголосив, що країна-агресорка Росія постійно вдається до вкрай підступних дій, що ускладнює захист України.
Що відомо про втручання у роботу Малюка та СБУ
Олександр Скіпальський закликав не забувати, що нам доводиться воювати з дуже підступним ворогом.
Країна-агресорка Росія постійно вдається до диверсійних дій, які не приховати.
Насамперед йдеться про підпали автомобілів, трансформаторних станцій, різних технічних будівель тощо.
Перший начальник ГУР нагадує, що нікуди не зникла проблема професійної агентурної роботи з боку ворога.
Як відомо, завдання викриття таких мереж завжди гостро стояло перед Службою безпеки України і досі є таким.
Як зазначив Олександр Скіпальський, контррозвідувальна робота з усіх напрямів — і культура, і релігія, і економіка, і ВПК — потребує значного покращення.
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