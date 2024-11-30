"У Малюка наполовину зв’язані руки". Ексначальник української розвідки про роботу СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

"У Малюка наполовину зв’язані руки". Ексначальник української розвідки про роботу СБУ

Василь Малюк
Джерело:  OBOZ.UA

Перший начальник Головного управління розвідки України в 1992-1997 роках генерал-лейтенант Олександр Скіпальський пояснив, хто заважає главі СБУ Василю Малюку повноцінно реалізувати власний потенціал і потенціал усієї спецслужби.

Головні тези:

  • На переконання Скіпальського, голова СБУ міг би зробити набагато більше, однак в його роботу постійно втручаються.
  • Він також наголосив, що країна-агресорка Росія постійно вдається до вкрай підступних дій, що ускладнює захист України.

Що відомо про втручання у роботу Малюка та СБУ

Олександр Скіпальський закликав не забувати, що нам доводиться воювати з дуже підступним ворогом.

Країна-агресорка Росія постійно вдається до диверсійних дій, які не приховати.

Насамперед йдеться про підпали автомобілів, трансформаторних станцій, різних технічних будівель тощо.

Перший начальник ГУР нагадує, що нікуди не зникла проблема професійної агентурної роботи з боку ворога.

Як відомо, завдання викриття таких мереж завжди гостро стояло перед Службою безпеки України і досі є таким.

Я знаю, що в Малюка наполовину зв’язані руки. Він міг би зробити набагато більше. Але тут знову ж таки відіграє роль волюнтаристичне втручання у роботу СБУ — певних людей не чіпати тощо — це перешкоджає роботі. Тому, на жаль, сказати, що витоків не буде, я не можу.

Олександр Скіпальський

Олександр Скіпальський

Ексначальник ГУР, ексзаступник глави СБУ, генерал-лейтенант

Як зазначив Олександр Скіпальський, контррозвідувальна робота з усіх напрямів — і культура, і релігія, і економіка, і ВПК — потребує значного покращення.

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