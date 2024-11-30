"У Малюка наполовину зв’язані руки". Ексначальник української розвідки про роботу СБУ

Я знаю, що в Малюка наполовину зв’язані руки. Він міг би зробити набагато більше. Але тут знову ж таки відіграє роль волюнтаристичне втручання у роботу СБУ — певних людей не чіпати тощо — це перешкоджає роботі. Тому, на жаль, сказати, що витоків не буде, я не можу.