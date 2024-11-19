Готували теракти по всій Україні. СБУ викрила неповнолітніх агентів ФСБ

В Одесі СБУ спільно з Національною поліцією викрили агентурну групу ФСБ Росії, до складу якої входили троє місцевих жителів. Зловмисники планували серію терактів, підпалів і вибухів у різних регіонах України.

Що відомо про викриту групу агентів ФСБ

Як встановило слідство, учасники групи готували масштабний теракт із численними жертвами на півдні країни.

Один із них уже здійснив вибух у Києві. У середині листопада 17-річний юнак заклав вибухівку біля будівлі державного органу. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, було дистанційно активовано.

Фото — СБУ

Правоохоронці задокументували дії зловмисника, що дозволило викрити мережу та встановити особи його спільників. Після теракту підозрюваний переховувався в орендованих квартирах у Києві, але згодом повернувся до Одеси для підготовки нових атак.

Під час спроби купівлі хімічних компонентів для вибухівки його затримали "на гарячому".

Фото — СБУ

Разом із ним затримали ще двох спільників — 15-річного та 20-річного жителів Одеси. Вони брали участь у підпалах відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві.

Розслідування показало, що всі троє координувалися куратором з Росії, з яким зв’язалися через Telegram-канали, які пропонували "легкий заробіток". Теракти та виготовлення вибухівки здійснювалися за його інструкціями. Поширити

Яке покарання загрожує затриманим

Затриманим повідомлено про підозру за статтями 258 (терористичний акт) та 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.