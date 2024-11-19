Готовили теракты по всей Украине. СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

В Одессе СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили агентурную группу ФСБ России, в состав которой входили трое местных жителей.

Что известно о разоблаченной группе агентов ФСБ

Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Один из них уже произвел взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.

Фото — СБУ

Правоохранители задокументировали действия злоумышленника, что позволило разоблачить сеть и установить личности его подельников. После теракта подозреваемый скрывался в съемных квартирах в Киеве, но впоследствии вернулся в Одессу для подготовки новых атак.

При попытке покупки химических компонентов для взрывчатки его задержали "на горячем".

Фото — СБУ

Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.

Расследование показало, что все трое координировались куратором из России, с которым связались через Telegram-каналы, предлагавшие "легкий заработок". Теракты и изготовление взрывчатки производились по его инструкциям. Поделиться

Какое наказание грозит задержанным

Задержанным доложено о подозрении по статьям 258 (террористический акт) и 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.