Готовили теракты по всей Украине. СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили теракты по всей Украине. СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

СБУ
Готовили теракты по всей Украине. СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ
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В Одессе СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили агентурную группу ФСБ России, в состав которой входили трое местных жителей.

Главные тезисы

  • СБУ и Национальная полиция разоблачили планировавшую теракты агентурную группу ФСБ в Одессе, включая несовершеннолетних участников.
  • Участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге Украины, координируясь с российским куратором через Telegram-каналы.
  • Один из участников уже совершил взрыв в Киеве, после чего скрывался в Киеве, но был задержан при попытке приобретения химических компонентов для взрывчатки.
  • Задержанным объявлено подозрение по статьям 258 и 194 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • Два участника находятся под стражей, в отношении несовершеннолетнего рассматривается вопрос об ответственности и возможных последствиях.

Что известно о разоблаченной группе агентов ФСБ

Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.

Один из них уже произвел взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.

Фото — СБУ

Правоохранители задокументировали действия злоумышленника, что позволило разоблачить сеть и установить личности его подельников. После теракта подозреваемый скрывался в съемных квартирах в Киеве, но впоследствии вернулся в Одессу для подготовки новых атак.

При попытке покупки химических компонентов для взрывчатки его задержали "на горячем".

Фото — СБУ

Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.

Расследование показало, что все трое координировались куратором из России, с которым связались через Telegram-каналы, предлагавшие "легкий заработок". Теракты и изготовление взрывчатки производились по его инструкциям.

Какое наказание грозит задержанным

Задержанным доложено о подозрении по статьям 258 (террористический акт) и 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Два участника находятся под стражей, относительно несовершеннолетнего решается вопрос об ответственности. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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