Готовили теракты по всей Украине. СБУ разоблачила несовершеннолетних агентов ФСБ

В Одессе СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили агентурную группу ФСБ России, в состав которой входили трое местных жителей.
Главные тезисы
- СБУ и Национальная полиция разоблачили планировавшую теракты агентурную группу ФСБ в Одессе, включая несовершеннолетних участников.
- Участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге Украины, координируясь с российским куратором через Telegram-каналы.
- Один из участников уже совершил взрыв в Киеве, после чего скрывался в Киеве, но был задержан при попытке приобретения химических компонентов для взрывчатки.
- Задержанным объявлено подозрение по статьям 258 и 194 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Два участника находятся под стражей, в отношении несовершеннолетнего рассматривается вопрос об ответственности и возможных последствиях.
Что известно о разоблаченной группе агентов ФСБ
Как установило следствие, участники группы готовили масштабный теракт с многочисленными жертвами на юге страны.
Один из них уже произвел взрыв в Киеве. В середине ноября 17-летний парень заложил взрывчатку у здания государственного органа. Устройство, начиненное гвоздями и шурупами, было дистанционно активировано.
Правоохранители задокументировали действия злоумышленника, что позволило разоблачить сеть и установить личности его подельников. После теракта подозреваемый скрывался в съемных квартирах в Киеве, но впоследствии вернулся в Одессу для подготовки новых атак.
При попытке покупки химических компонентов для взрывчатки его задержали "на горячем".
Вместе с ним задержаны еще двое сообщников — 15-летний и 20-летний жителей Одессы. Они участвовали в поджогах отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве.
Какое наказание грозит задержанным
Задержанным доложено о подозрении по статьям 258 (террористический акт) и 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Два участника находятся под стражей, относительно несовершеннолетнего решается вопрос об ответственности. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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