СБУ викрила агента ФСБ РФ — він хотів здійснити диверсію на військовому аеродромі

СБУ зірвала масштабну диверсію, яку планувала ФСБ на Кіровоградщині. У ході спецоперації затримано агента РФ, який мав підпалити електропідстанцію, що постачає енергію військовому аеродрому та іншим стратегічним об'єктам регіону.
Головні тези:
- СБУ припинила спробу диверсії на військовому аеродромі, яку задумала ФСБ РФ.
- 21-річний агент був завербований через прокремлівські коментарі в Telegram.
- Агент збирав дані та планував підпал електропідстанції за обіцяну винагороду в 200 тисяч російських рублів.
- Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.
- СБУ попередила загрозу, зафіксувала дії затриманого агента та захистила інші об'єкти в регіоні.
Що відомо про затриманого зрадника
Як зазначається, затриманим виявився 21-річний місцевий житель, завербований ФСБ дистанційно у серпні 2024 року. Окупанти зацікавилися ним через прокремлівські коментарі, які він залишав у Telegram-каналах.
Згодом ФСБ доручила йому здійснити підпал ключової електропідстанції регіону за допомогою легкозаймистої суміші та зафіксувати результати диверсії на відео.
За це обіцяли винагороду в розмірі 200 тисяч російських рублів (приблизно 75 тисяч гривень).
Яке покарання загрожує затриманому агенту
СБУ викрила зловмисника заздалегідь, задокументувала його дії та затримала під час підготовки до диверсії. Також було вжито заходів для захисту інших об’єктів, які цікавили агента.
У затриманого вилучено телефон із доказами його комунікації з ФСБ. Йому висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).
Зараз він перебуває під вартою. Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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