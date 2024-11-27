СБУ разоблачила агента ФСБ РФ — он хотел совершить диверсию на военном аэродроме

СБУ сорвала масштабную диверсию, которую планировала ФСБ в Кировоградской области. В ходе спецоперации задержан агент РФ, который должен был поджечь электроподстанцию, поставляющую энергию военному аэродрому и другим стратегическим объектам региона.
Главные тезисы
- СБУ сорвала планы ФСБ по диверсии в Кировоградской области, задержав агента, который готовился к поджогу электроподстанции на военном аэродроме.
- 21-летний предатель был завербован из-за прокремлевских комментариев в Telegram и ожидал вознаграждение в 200 тысяч рублей за свои действия.
- Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения.
- СБУ предотвратила угрозу, зафиксировала действия задержанного агента и защитила другие объекты в регионе, а также изъяла доказательства его связей с ФСБ.
- Подготовка задержанного к диверсии была задокументирована, и он находится под стражей, ожидая судебного разбирательства и возможного пожизненного заключения.
Что известно о задержанном предателе
Как отмечается, задержанным оказался 21-летний местный житель, завербованный ФСБ дистанционно в августе 2024 года.
Впоследствии ФСБ поручила ему осуществить поджог ключевой электроподстанции региона с помощью легковоспламеняющейся смеси и зафиксировать результаты диверсии на видео.
За это обещали вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (примерно 75 тысяч гривен).
Какое наказание грозит задержанному агенту
СБУ уличила злоумышленника заранее, задокументировала его действия и задержала во время подготовки к диверсии. Также были приняты меры по защите других интересующих агента объектов.
У задержанного изъят телефон с доказательствами его коммуникации из ФСБ. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст.
Сейчас он находится под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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