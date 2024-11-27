СБУ разоблачила агента ФСБ РФ — он хотел совершить диверсию на военном аэродроме

СБУ сорвала масштабную диверсию, которую планировала ФСБ в Кировоградской области. В ходе спецоперации задержан агент РФ, который должен был поджечь электроподстанцию, поставляющую энергию военному аэродрому и другим стратегическим объектам региона.

Что известно о задержанном предателе

Как отмечается, задержанным оказался 21-летний местный житель, завербованный ФСБ дистанционно в августе 2024 года.

Сначала агент выполнял "проверочные" задачи: собирал данные о состоянии энергетической инфраструктуры, местонахождении военных госпиталей и центров комплектования. Получившуюся информацию он передавал российским кураторам через мессенджеры, добавляя текстовые описания и отметки на Google-картах. Поделиться

Фото — СБУ

Впоследствии ФСБ поручила ему осуществить поджог ключевой электроподстанции региона с помощью легковоспламеняющейся смеси и зафиксировать результаты диверсии на видео.

За это обещали вознаграждение в размере 200 тысяч рублей (примерно 75 тысяч гривен).

Какое наказание грозит задержанному агенту

СБУ уличила злоумышленника заранее, задокументировала его действия и задержала во время подготовки к диверсии. Также были приняты меры по защите других интересующих агента объектов.

У задержанного изъят телефон с доказательствами его коммуникации из ФСБ. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст.

Сейчас он находится под стражей. Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.