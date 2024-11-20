СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре новые схемы "помощи" уклонистам

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организаторам сделок грозит до девяти лет тюрьмы.

Еще 5 организаторов схем уклонения от мобилизации задержаны

За суммы до 20 тысяч долларов США они помогали уклоняющимся избежать призыва и убежать за пределы Украины на основании фиктивных документов.

Так, в Киеве задержан 35-летний тренер по боксу, а также столичный студент, которые планировали "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры. Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний Киевской области, имеющей возможность бронировать своих работников.

Задержание подозреваемых

Чтобы реализовать сделку дельцы привлекли личные связи в компании. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к "схеме". Поделиться

В Хмельницкой области подозрение объявили заместителю начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК). Последний продавал военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.

В Запорожье задержан местный житель, когда он брал деньги за фиктивное заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе по состоянию здоровья.

На Прикарпатье задержан 66-летний дельца, который из-за связей МСЭК продавал справки об инвалидности.

Задержание подозреваемых

Задержанным доложено о подозрении за:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 — покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой;

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 — пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом;

ч. 2, 3 ст.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Антирекорд: ГНСУ задержала 48 уклонян в одном КамАЗе

По оперативной информации, охранники госграницы с использованием беспилотника проследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.

Автомобиль марки "КамАЗ", несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "забит" мужчинами.

Всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста (по данным полиции из разных регионов Украины, в возрасте от 21 до 48 лет).