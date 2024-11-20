СБУ и Нацполиция ликвидировали четыре новые схемы "помощи" уклонистам

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организаторам сделок грозит до девяти лет тюрьмы.
Главные тезисы
- Служба безопасности и Нацполиция ликвидировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу.
- Задержаны 5 организаторов, включая тренера по боксу и студента, планировавших заработать на уклонении от призыва.
- Организаторам грозит до 9 лет тюрьмы за поддержку уклоняющихся из-за изготовления фиктивных документов.
- Задержаны подозреваемые в реализации схем уклонения от мобилизации в Киеве, Хмельницкой области, Запорожье и Прикарпатье.
- Задержанным доложено о подозрении в незаконной переправке лиц, пособничестве и злоупотреблении влиянием.
Еще 5 организаторов схем уклонения от мобилизации задержаны
За суммы до 20 тысяч долларов США они помогали уклоняющимся избежать призыва и убежать за пределы Украины на основании фиктивных документов.
Так, в Киеве задержан 35-летний тренер по боксу, а также столичный студент, которые планировали "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры. Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний Киевской области, имеющей возможность бронировать своих работников.
В Хмельницкой области подозрение объявили заместителю начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК). Последний продавал военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.
В Запорожье задержан местный житель, когда он брал деньги за фиктивное заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе по состоянию здоровья.
На Прикарпатье задержан 66-летний дельца, который из-за связей МСЭК продавал справки об инвалидности.
Задержанным доложено о подозрении за:
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 — покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой;
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 — пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом;
ч. 2, 3 ст.
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.
Антирекорд: ГНСУ задержала 48 уклонян в одном КамАЗе
По оперативной информации, охранники госграницы с использованием беспилотника проследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.
Автомобиль марки "КамАЗ", несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "забит" мужчинами.
Всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста (по данным полиции из разных регионов Украины, в возрасте от 21 до 48 лет).
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