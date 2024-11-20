СБУ та Нацполіція ліквідували чотири нові схеми "допомоги" ухилянтам

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Організатором оборудок загрожує до дев'яти років тюрми.
Головні тези:
- СБУ та Нацполіція ліквідували ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.
- Організаторам загрожує до дев'яти років тюрми за підтримку ухилянтів через виготовлення фіктивних документів.
- Затримано 5 організаторів, серед яких тренер з боксу та студент, які планували 'заробити' на призовниках для підприємства критичної інфраструктури.
- У Києві, Хмельниччині, Запоріжжі та Прикарпатті затримано підозрюваних у реалізації схем ухилення від мобілізації.
- Затриманим оголошено підозру за незаконне переправлення осіб, пособництво та зловживання впливом.
Ще 5 організаторів схем ухилення від мобілізації затримані
За суми до 20 тисяч доларів США вони допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за межі України на підставі фіктивних документів.
Так, у Києві затримано 35-річного тренера з боксу, а також столичного студента, які планували "заробити" на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури. Мова йде про один з найбільших поліграфічних компаній Київської області, яка має можливість бронювати своїх працівників.
На Хмельниччині підозру оголосили заступнику начальника обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Останній продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров’я.
У Запоріжжі затримано місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо непридатності до служби за станом здоров'я.
На Прикарпатті затримано 66-річного ділка, який через зв'язки МСЕК продавав довідки про інвалідність.
Затриманим повідомлено про підозру за:
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 — замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою;
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 — пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою;
ч. 2, 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.
Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.
Антирекорд: ДПСУ затримала 48 ухилянтів в одному КамАЗі
За оперативною інформацією, охоронці держрубежу з використанням безпілотника простежили рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку.
Автомобіль марки "КамАЗ", попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей, "під верх" був "забитий" чоловіками.
Всього фігуранти кримінальної справи намагалися незаконно доставити до Молдови через придністровський сегмент 48 чоловіків призовного віку (за даними поліції — з різних регіонів України, віком від 21 до 48 років).
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