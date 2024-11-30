"У Малюка наполовину связаны руки". Экс-начальник украинской разведки о работе СБУ

Первый начальник Главного управления разведки Украины в 1992-1997 годах генерал-лейтенант Александр Скипальский рассказал, что мешает главе СБУ Василию Малюку реализовать весь потенциал своей команды.

Что известно о вмешательстве в работу Малюка и СБУ

Александр Скипальский призвал не забывать, что нам приходится воевать с очень коварным врагом.

Страна-агрессорка Россия постоянно предпринимает диверсионные действия, которые не скрыть.

В первую очередь речь идет о поджогах автомобилей, трансформаторных станций, различных технических зданий и т.д.

Первый начальник ГУР напоминает, что никуда не пропала проблема профессиональной агентурной работы со стороны врага.

Как известно, задача разоблачения таких сетей всегда остро стояла перед Службой безопасности Украины и до сих пор остается.

Я знаю, что у Малюка наполовину связаны руки. Он мог бы сделать гораздо большее. Но здесь опять же играет роль волюнтаристическое вмешательство в работу СБУ — некоторых людей не трогать и т.д. — это мешает работе. Поэтому, к сожалению, сказать, что утечек не будет, я не могу. Александр Скипальский Экс-начальник ГУР, экс-замглавы СБУ, генерал-лейтенант

Как отметил Александр Скипальский, контрразведывательная работа по всем направлениям — и культура, и религия, и экономика, и ВПК — требует значительного улучшения.