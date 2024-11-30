"У Малюка наполовину связаны руки". Экс-начальник украинской разведки о работе СБУ

Первый начальник Главного управления разведки Украины в 1992-1997 годах генерал-лейтенант Александр Скипальский рассказал, что мешает главе СБУ Василию Малюку реализовать весь потенциал своей команды.
Главные тезисы
- По убеждению Скипальского, глава СБУ мог бы сделать гораздо больше, однако в его работу постоянно вмешиваются.
- Он также подчеркнул, что контрразведывательная работа на всех направлениях требует значительного улучшения.
Что известно о вмешательстве в работу Малюка и СБУ
Александр Скипальский призвал не забывать, что нам приходится воевать с очень коварным врагом.
Страна-агрессорка Россия постоянно предпринимает диверсионные действия, которые не скрыть.
В первую очередь речь идет о поджогах автомобилей, трансформаторных станций, различных технических зданий и т.д.
Первый начальник ГУР напоминает, что никуда не пропала проблема профессиональной агентурной работы со стороны врага.
Как известно, задача разоблачения таких сетей всегда остро стояла перед Службой безопасности Украины и до сих пор остается.
Как отметил Александр Скипальский, контрразведывательная работа по всем направлениям — и культура, и религия, и экономика, и ВПК — требует значительного улучшения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-