Україна звернулася до НАТО з таємною пропозицією

Команда українського лідера Володимира Зеленського непублічно закликала керівництво Альянса надати офіційне запрошення на вступ Україні вже наступного тижня. Про це дізналися британські журналісти.
Головні тези:
- Запрошення України до НАТО може дати сигнал Росії та підтвердити стратегічні плани Києва.
- Володимир Зеленський пропонує стратегію вступу України в НАТО.
- Припинення вогню та повернення окупованих територій - ключові пункти плану президента.
Україна продовжує свою боротьбу за вступ до НАТО
За словами журналістів, у їхньому розпорядженні опинився лист очільника МЗС України Андрія Сибіги.
У ньому дипломат закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.
Команда глави держави не заперечує той факт, що приєднання України до НАТО, доки триває війна, відбутися не може.
Але надання запрошення зараз, на думку Києва, продемонструє нелегітимного президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей — не дати Україні стати членом НАТО — не може бути досягнута.
Попри те, що нещодавно в Альянсі дали зрозуміти Києву, що наразі у блоці немає консенсусу щодо запрошення України, у листі Сибіги йдеться про те, що зараз оптимальний час для такого запрошення.
Вступ України в НАТО. Що наразі каже Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський озвучив припущення, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.
На переконання президента, це дасть можливість проводити перемовини щодо повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".
За словами українського лідера, припинення вогню потрібне, аби гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін "не повернеться" для захоплення українських територій.
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