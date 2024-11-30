Україна звернулася до НАТО з таємною пропозицією
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Україна звернулася до НАТО з таємною пропозицією

Зеленський
Джерело:  Reuters

Команда українського лідера Володимира Зеленського непублічно закликала керівництво Альянса надати офіційне запрошення на вступ Україні вже наступного тижня. Про це дізналися британські журналісти. 

Головні тези:

  • Запрошення України до НАТО може дати сигнал Росії та підтвердити стратегічні плани Києва.
  • Володимир Зеленський пропонує стратегію вступу України в НАТО.
  • Припинення вогню та повернення окупованих територій - ключові пункти плану президента.

Україна продовжує свою боротьбу за вступ до НАТО

За словами журналістів, у їхньому розпорядженні опинився лист очільника МЗС України Андрія Сибіги.

У ньому дипломат закликав своїх колег з НАТО надати запрошення Києву під час зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Команда глави держави не заперечує той факт, що приєднання України до НАТО, доки триває війна, відбутися не може.

Але надання запрошення зараз, на думку Києва, продемонструє нелегітимного президенту Росії Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей — не дати Україні стати членом НАТО — не може бути досягнута.

Попри те, що нещодавно в Альянсі дали зрозуміти Києву, що наразі у блоці немає консенсусу щодо запрошення України, у листі Сибіги йдеться про те, що зараз оптимальний час для такого запрошення.

Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї, — мовиться у листі глави МЗС України.

Вступ України в НАТО. Що наразі каже Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський озвучив припущення, що угода про припинення вогню з Росією може бути укладена, якщо підконтрольні Україні неокуповані території опиняться під захистом НАТО.

На переконання президента, це дасть можливість проводити перемовини щодо повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".

Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми маємо під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. А потім тимчасово окуповані території Україна може повернути дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, припинення вогню потрібне, аби гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін "не повернеться" для захоплення українських територій.

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