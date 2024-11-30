Украина обратилась к НАТО с тайным предложением

Команда украинского лидера Владимира Зеленского непублично призвала руководство Альянса предоставить официальное приглашение на вступление Украины на следующей неделе. Об этом узнали британские журналисты.
Главные тезисы
- Приглашение Украины в НАТО может дать сигнал России и подтвердить стратегические планы Киева.
- Владимир Зеленский предлагает стратегию вступления Украины в НАТО.
- Прекращение огня и возвращение оккупированных территорий – ключевые пункты плана президента.
Украина продолжает свою борьбу за вступление в НАТО
По словам журналистов, в их распоряжении оказалось письмо главы МИД Украины Андрея Сибиги.
В нем дипломат призвал своих коллег из НАТО предоставить приглашение Киеву во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.
Команда главы государства не отрицает тот факт, что присоединение Украины к НАТО, пока продолжается война, состояться не может.
Но предоставление приглашения сейчас, по мнению Киева, продемонстрирует нелегитимному президенту России Владимиру Путину, что одна из его главных целей — не дать Украине стать членом НАТО — не может быть достигнута.
Несмотря на то, что недавно в Альянсе дали понять Киеву, что в настоящее время в блоке нет консенсуса по приглашению Украины, в письме Сибиги указано, что сейчас оптимальное время для такого приглашения.
Вступление Украины в НАТО. Что говорит Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский озвучил предположение, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.
По убеждению президента, это позволит проводить переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".
По словам украинского лидера, прекращение огня нужно, чтобы гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин "не вернется" для захвата украинских территорий.
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