Украина обратилась к НАТО с тайным предложением
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Украина обратилась к НАТО с тайным предложением

Зеленский
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Источник:  Reuters

Команда украинского лидера Владимира Зеленского непублично призвала руководство Альянса предоставить официальное приглашение на вступление Украины на следующей неделе. Об этом узнали британские журналисты.

Главные тезисы

  • Приглашение Украины в НАТО может дать сигнал России и подтвердить стратегические планы Киева.
  • Владимир Зеленский предлагает стратегию вступления Украины в НАТО.
  • Прекращение огня и возвращение оккупированных территорий – ключевые пункты плана президента.

Украина продолжает свою борьбу за вступление в НАТО

По словам журналистов, в их распоряжении оказалось письмо главы МИД Украины Андрея Сибиги.

В нем дипломат призвал своих коллег из НАТО предоставить приглашение Киеву во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Команда главы государства не отрицает тот факт, что присоединение Украины к НАТО, пока продолжается война, состояться не может.

Но предоставление приглашения сейчас, по мнению Киева, продемонстрирует нелегитимному президенту России Владимиру Путину, что одна из его главных целей — не дать Украине стать членом НАТО — не может быть достигнута.

Несмотря на то, что недавно в Альянсе дали понять Киеву, что в настоящее время в блоке нет консенсуса по приглашению Украины, в письме Сибиги указано, что сейчас оптимальное время для такого приглашения.

Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны, последней демонстрацией которой является привлечение десятков тысяч северокорейских войск и использование Украины в качестве полигона для испытаний нового оружия, — сказано в письме главы МИД Украины.

Вступление Украины в НАТО. Что говорит Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский озвучил предположение, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.

По убеждению президента, это позволит проводить переговоры о возвращении остальной территории позже "дипломатическим путем".

Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы имеем под нашим контролем. Нам нужно сделать это быстро.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, прекращение огня нужно, чтобы гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин "не вернется" для захвата украинских территорий.

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