Когда может закончиться война РФ против Украины — прогноз Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, действительно существует возможность завершить захватническую войну России против Украины уже в 2025 году.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский выражает надежду на скорейшее завершение войны.
- Дональд Трамп может сыграть в этом процессе ключевую роль.
Зеленский верит в возможность быстрого завершения войны
По словам главы государства, он и его команда сделают все возможное, чтобы российский террор был закончен как можно быстрее.
По убеждению украинского лидера действительно существует шанс на то, что эта война может быть завершена дипломатическим путем.
Он также озвучил предположение, что новый глава Белого дома Дональд Трамп способен оказывать большое давление на Россию с помощью усиления Украины.
Кто может повлиять на завершение войны
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп во время своей избирательной кампании многократно обещал быстро завершить войну в украинском государстве, однако не уточнял, как.
Инаугурация Трампа состоится 20 января следующего года.
Недавно сам Владимир Зеленский предположил, что соглашение о прекращении огня с Россией может быть заключено, если подконтрольные Украине неоккупированные территории окажутся под защитой НАТО.
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