Когда может закончиться война РФ против Украины — прогноз Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, действительно существует возможность завершить захватническую войну России против Украины уже в 2025 году.

Зеленский верит в возможность быстрого завершения войны

По словам главы государства, он и его команда сделают все возможное, чтобы российский террор был закончен как можно быстрее.

...у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению украинского лидера действительно существует шанс на то, что эта война может быть завершена дипломатическим путем.

Он также озвучил предположение, что новый глава Белого дома Дональд Трамп способен оказывать большое давление на Россию с помощью усиления Украины.

Кто может повлиять на завершение войны

Это может произойти (завершение войны — ред.) быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого желает. Понятно, что это не легко, и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров. Владимир Зеленский Президент Украины

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп во время своей избирательной кампании многократно обещал быстро завершить войну в украинском государстве, однако не уточнял, как.

Инаугурация Трампа состоится 20 января следующего года.