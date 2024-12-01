Чи повернуть Україні ядерну зброю — відповідь США

Повернення Україні ядерної зброї, від якої вона добровільно відмовилась на початку 1990-х років, наразі не розглядається як одне з можливих рішення підтримки Києва.

У Байдена озвучили свою позицію щодо надання Україні ядерної зброї

Позицію Білого дому озвучив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Журналісти попросили його відреагувати на статтю The New York Times, у якій повідомлялося про те, що деякі члени команди Джо Байдена допустили можливість "повернути Україні ядерну зброю, яка була вивезена з неї після розпаду Радянського Союзу".

Це не розглядається. Ні, ми надаємо Україні різні конвенційні сили та засоби, щоб вона могла ефективно захистити себе і дати відсіч росіянам, а не ядерні сили і засоби. Джейк Салліван Радник президента США з питань національної безпеки

За його словами, чинне керівництво Білого дому зробить усе можливе, щоб передати Києву "всі можливі інструменти для зміцнення позицій на полі бою.

Салліван також офіційно підтвердив, що Байден наказав йому наглядати за суттєвим збільшенням військового обладнання, яке будуть надавати ЗСУ.

Щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади, — додав він. Поширити

Новий план Байдена щодо України — що важливо знати

Як заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, адміністрація Джо Байдена планує посилити підтримку України протягом наступних кількох місяців на тлі війни проти РФ.

Про це він повідомив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами шефа американської дипломатії, вступ Північної Кореї у війну проти України на боці РФ отримає "рішучу відповідь".

Окрім того, вказано, що в штаб-квартирі Альянсу Блінкен та Рютте обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.