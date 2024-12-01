Вступ України в НАТО. Які члени Альянсу виступають проти

За словами глави держави Володимира Зеленського, США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України в НАТО.
Головні тези:
- Відсутність консенсусу щодо запрошення України в НАТО стає темою обговорення на міжнародному рівні.
- Україна не втрачає надію на вступ в НАТО, попри постійні перешкоди.
- Процес вступу України в НАТО вимагає підтримки союзників та політичної волі.
Консенсусу щодо запрошення України в НАТО досі немає
З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільної пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою у Києві.
Журналісти поцікавилися у глави держави, чи варто українцям розраховувати 3-4 грудня на позитивне рішення від зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО стосовно схвалення рекомендації лідерам цих держав запросити Україну до майбутнього членства.
За словами президента України, він не знає, якого рішення наразі можна очікувати від американського лідера Джо Байдена, однак додав, що глава Держдепу Ентоні Блінкен наразі налаштований більш “позитивно”.
Чому Україна не втрачає надію
Як зазначив глава держави, зустріч глав МЗС наступного тижня — це не останній шанс для України, тому панікувати не варто.
Володимир Зеленський наголосив, що не можна втрачати надію на наступні кроки з боку союзників Києва, поки у них зберігається політична воля.
За словами Зеленського, це рекомендація міністрів закордонних справ лідерам щодо майбутнього запрошення України в НАТО.
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