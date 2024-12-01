Вступ України в НАТО. Які члени Альянсу виступають проти

За словами глави держави Володимира Зеленського, США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України в НАТО.

Консенсусу щодо запрошення України в НАТО досі немає

З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільної пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою у Києві.

Журналісти поцікавилися у глави держави, чи варто українцям розраховувати 3-4 грудня на позитивне рішення від зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО стосовно схвалення рекомендації лідерам цих держав запросити Україну до майбутнього членства.

Я не знаю, що там може бути: вікно відкриється, вікно закриється! Вже стільки було цих вікон, якщо чесно. Це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію. Ми хотіли би рекомендацію від міністрів закордонних справ, але ілюзії немає. Є ті скептичні країни, США на сьогодні входять в список цього, на жаль, скепсису. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента України, він не знає, якого рішення наразі можна очікувати від американського лідера Джо Байдена, однак додав, що глава Держдепу Ентоні Блінкен наразі налаштований більш “позитивно”.

Але, є ще німецька сторона. Є ще угорська сторона, і тому, лише консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий усіма лідерами, — пояснив Володимир Зеленський. Поширити

Чому Україна не втрачає надію

Як зазначив глава держави, зустріч глав МЗС наступного тижня — це не останній шанс для України, тому панікувати не варто.

Володимир Зеленський наголосив, що не можна втрачати надію на наступні кроки з боку союзників Києва, поки у них зберігається політична воля.

Є два місяці у діючої влади в США. Вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків... Я ні в чому не бачу ніяких ризиків. Я особисто не бачу! І більшість країн НАТО не бачать ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення. Поширити

За словами Зеленського, це рекомендація міністрів закордонних справ лідерам щодо майбутнього запрошення України в НАТО.