Вступление Украины в НАТО. Какие члены Альянса выступают против

По словам главы государства Владимира Зеленского, США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение к возможности приглашения Украины в НАТО.

Консенсуса по приглашению Украины в НАТО до сих пор нет

С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.

Журналисты поинтересовались у главы государства, стоит ли украинцам рассчитывать 3-4 декабря на положительное решение от встречи глав МИД стран-членов НАТО по одобрению рекомендации лидерам этих государств пригласить Украину к будущему членству.

Я не знаю, что может быть: окно откроется, окно закроется! Уже столько было этих окон, если честно. Это зависит от партнеров. Они знают о нашей позиции. Мы бы хотели рекомендацию от министров иностранных дел, но иллюзии нет. Есть те скептические страны, США на сегодняшний день входят в список этого, к сожалению, скепсиса. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам президента Украины, он не знает, какого решения сейчас можно ожидать от американского лидера Джо Байдена, однако добавил, что глава Госдепа Энтони Блинкен сейчас настроен более "положительно".

Однако, есть еще немецкая сторона. Есть еще венгерская сторона, и потому только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами, — пояснил Владимир Зеленский. Поделиться

Почему Украина не теряет надежду

Как отметил глава государства, встреча глав МИД на следующей неделе — это не последний шанс для Украины, поэтому паниковать не стоит.

Владимир Зеленский подчеркнул, что можно расчитывать на следующие шаги со стороны союзников Киева, пока у них сохраняется политическая воля.