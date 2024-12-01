Вступление Украины в НАТО. Какие члены Альянса выступают против

По словам главы государства Владимира Зеленского, США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение к возможности приглашения Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Отсутствие консенсуса касательно приглашения Украины в НАТО становится темой обсуждения на международном уровне.
- Украина не теряет надежду на вступление в НАТО, несмотря на постоянные препятствия.
- Процесс вступления Украины в НАТО требует поддержки союзников и политической воли.
Консенсуса по приглашению Украины в НАТО до сих пор нет
С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Киеве.
Журналисты поинтересовались у главы государства, стоит ли украинцам рассчитывать 3-4 декабря на положительное решение от встречи глав МИД стран-членов НАТО по одобрению рекомендации лидерам этих государств пригласить Украину к будущему членству.
По словам президента Украины, он не знает, какого решения сейчас можно ожидать от американского лидера Джо Байдена, однако добавил, что глава Госдепа Энтони Блинкен сейчас настроен более "положительно".
Почему Украина не теряет надежду
Как отметил глава государства, встреча глав МИД на следующей неделе — это не последний шанс для Украины, поэтому паниковать не стоит.
Владимир Зеленский подчеркнул, что можно расчитывать на следующие шаги со стороны союзников Киева, пока у них сохраняется политическая воля.
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