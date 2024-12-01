Трамп провел еще одни тайные переговоры касательно Украины — с кем и зачем

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, новый президент США Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.

Трамп регулярно совещается с Орбаном

Что важно понимать, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, который никогда этого не скрывал.

Он часто выступает со скандальными и лживыми заявлениями об Украине, а также блокирует помощь для нее в Евросоюзе.

По словам анонимных источников, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.

Кроме того, СМИ стало известно, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.

Детали остаются неизвестными, хотя собеседники предполагают, что Орбан будет пытаться передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину. Поделиться

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Власти Венгрии верят, что Трамп может вернуть мир в Европу

С заявлением по этому поводу недавно выступил шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.

По мнению последнего, результаты президентских выборов в США создали "совершенно новую" политическую реальность, которая может способствовать миру в Европе.

Приспешник Орбана также озвучил прогноз, что новая администрация США займет совершенно противоположный, "промирный" подход.

Это ставит под сомнение и заставляет изменить полностью провальную европейскую стратегию снабжения оружием, применение оружия по территории России и одобрение новых пакетов санкций, — заявил дипломат. Поделиться

По его словам, сейчас существует высокая вероятность того, что "наступающий год может вернуть мир в Европу".