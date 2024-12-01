Трамп провел еще одни тайные переговоры касательно Украины — с кем и зачем

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, новый президент США Дональд Трамп много раз проводил тайные переговоры с венгерским лидером Виктором Орбаном по поводу завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Орбан уже планирует возобновить свою “миротворческую миссию” на фоне переговоров с Трампом.
- Шеф венгерской дипломатии считает, что совершенно новая политическая реальность после выборов в США может вернуть мир в Европу.
Трамп регулярно совещается с Орбаном
Что важно понимать, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — пророссийский политик, который никогда этого не скрывал.
Он часто выступает со скандальными и лживыми заявлениями об Украине, а также блокирует помощь для нее в Евросоюзе.
По словам анонимных источников, после 5 ноября Трамп провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, во время которых он обращал большое внимание на ситуацию в Украине.
Кроме того, СМИ стало известно, что лидер Венгрии намерен возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.
Власти Венгрии верят, что Трамп может вернуть мир в Европу
С заявлением по этому поводу недавно выступил шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.
По мнению последнего, результаты президентских выборов в США создали "совершенно новую" политическую реальность, которая может способствовать миру в Европе.
Приспешник Орбана также озвучил прогноз, что новая администрация США займет совершенно противоположный, "промирный" подход.
По его словам, сейчас существует высокая вероятность того, что "наступающий год может вернуть мир в Европу".
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