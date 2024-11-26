Президент Мексики пригрозила Трампу после нового скандала

Лидер Мексики Клаудия Шейнбаум жестко отреагировала на новое заявление будущего президента США Дональда Трампа. Она пригрозила, что введет пошлины против американских товаров, если республиканец примет идентичное решение касательно ее страны.
Главные тезисы
- Президент Мексики предупредила о возможных последствиях решения Трампа.
- Шейнбаум отметила, что проблема миграции и наркотиков в США – это внутренняя проблема Штатов, а не Мексики.
- Дональд Трамп также пригрозил Китаю и Канаде.
Конфликт между США и Мексикой существенно обострился
Что важно понимать, накануне Дональд Трамп публично пригрозил, что уже рассматривает возможность введения 25% пошлин на мексиканские товары.
Будущий глава Белого дома заверил, что примет это решение, если власти страны не ограничат поток нелегалов и наркотиков в Штаты.
По словам Клаудии Шейнбаум, сейчас она настроена проводить переговоры по спорным вопросам.
Несмотря на это, политик обратила внимание Трампа на то, что наркотики являются американской, а не мексиканской проблемой.
По ее словам, Мехико уже работает над ограничением потока нелегалов и наркотических веществ по направлению к США.
Что известно о новых угрозах Трампа
26 ноября стало известно, что будущий президент США пригрозил введением пошлин на все товары из Китая, Мексики и Канады.
Как утверждает лидер республиканцев, одним из первых его указов после возвращения в Белый дом последует введение 25% пошлин на товары из Канады и Мексики и дополнительные 10% тарифы на товары из Китая.
Он также посетовал на то, что тысячи людей завозят из Мексики и Канады наркотики в рекордных объемах.
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