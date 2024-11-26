Президент Мексики пригрозила Трампу после нового скандала

Лидер Мексики Клаудия Шейнбаум жестко отреагировала на новое заявление будущего президента США Дональда Трампа. Она пригрозила, что введет пошлины против американских товаров, если республиканец примет идентичное решение касательно ее страны.

Конфликт между США и Мексикой существенно обострился

Одна пошлина повлечет за собой другую в ответ, и это будет продолжаться, пока мы не поставим под угрозу наши совместные компании. Клаудия Шейнбаум Президент Мексики

Что важно понимать, накануне Дональд Трамп публично пригрозил, что уже рассматривает возможность введения 25% пошлин на мексиканские товары.

Будущий глава Белого дома заверил, что примет это решение, если власти страны не ограничат поток нелегалов и наркотиков в Штаты.

По словам Клаудии Шейнбаум, сейчас она настроена проводить переговоры по спорным вопросам.

Несмотря на это, политик обратила внимание Трампа на то, что наркотики являются американской, а не мексиканской проблемой.

Ни угрозы, ни пошлины не решат проблему миграции и употребления наркотиков в США, — подчеркнула президент Мексики. Поделиться

По ее словам, Мехико уже работает над ограничением потока нелегалов и наркотических веществ по направлению к США.

Что известно о новых угрозах Трампа

26 ноября стало известно, что будущий президент США пригрозил введением пошлин на все товары из Китая, Мексики и Канады.

Как утверждает лидер республиканцев, одним из первых его указов после возвращения в Белый дом последует введение 25% пошлин на товары из Канады и Мексики и дополнительные 10% тарифы на товары из Китая.

20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать из Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все поступающие в Соединенные Штаты товары. Дональд Трамп Будущий президент США

Он также посетовал на то, что тысячи людей завозят из Мексики и Канады наркотики в рекордных объемах.