Президентка Мексики пригрозила Трампу після нового скандалу

Лідерка Мексики Клаудія Шейнбаум жорстко відреагувала на нову заяву майбутнього президента США Дональда Трампа. Вона пригрозила, що введе мита проти американських товарів, якщо республіканець ухвалить ідентичне рішення щодо її країни.

Конфлікт між США та Мексикою суттєво загострився

Одне мито потягне за собою інше у відповідь, і це триватиме, поки ми не поставимо під загрозу наші спільні компані. Клаудія Шейнбаум Президентка Мексики

Що важливо розуміти, напередодні Дональд Трамп публічно пригрозив, що уже розглядає можливість введення 25% мит на мексиканські товари.

Майбутній очільник Білого дому запевнив, що ухвалить це рішення, якщо влада країни не обмежить потік нелегалів і наркотиків до Штатів.

За словами Клаудії Шейнбаум, наразі вона налаштована проводити перемовини щодо спірних питань.

Попри це, політикиня звернула увагу Трампа на те, що наркотики є американською, а не мексиканською проблемою.

Ні погрози, ні мита не вирішать проблеми міграції та вживання наркотиків у США, — наголосила президентка Мексики. Поширити

За її словами, Мехіко вже вжив заходів з метою обмеження потоку нелегалів і наркотичних речовин у напрямку до США.

Що відомо про нові погрози Трампа

26 листопада стало відомо, що майбутній президент США пригрозив запровадженням мит на всі товари з Китаю, Мексики та Канади.

Як стверджує лідер республіканців, одним з перших його указів після повернення у Білий дім буде запровадження 25% мит на товари з Канади і Мексики і додаткові 10% тарифи на товари з Китаю.

20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів. Дональд Трамп Майбутній президент США

Він також поскаржився на те, що тисячі людей завозять з Мексики та Канади наркотики в рекордних об’ємах.