Трамп провів ще одні таємні переговори щодо України — з ким і навіщо

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, новий президент США Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Орбан уже планує відновити свою “миротворчу місію” на тлі переговорів з Трампом.
- Шеф угорської дипломатії вважає, що абсолютно нова політична реальність після виборів у США може посприяти миру в Європі.
Трамп регулярно радиться з Орбаном
Що важливо розуміти, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який ніколи цього не приховував.
Він часто виступає зі скандальними і брехливими заявами про Україну, а також блокує допомогу для неї у Євросоюзі.
За словами анонімних джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.
Окрім того, ЗМІ стало відомо, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.
Влада Угорщини вірить, що Трамп може повернути мир у Європу
З заявою з цього приводу нещодавно виступив шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.
На переконання останнього, результати президентських виборів у США створили "абсолютно нову" політичну реальність, яка може сприяти миру в Європі.
Поплічник Орбана також озвучив прогноз, що нова адміністрація США займе абсолютно протилежний, "промирний" підхід.
За його словами, наразі існує висока ймовірність того, що "наступний рік може повернути мир в Європу".
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