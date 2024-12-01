Трамп провів ще одні таємні переговори щодо України — з ким і навіщо
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Трамп провів ще одні таємні переговори щодо України — з ким і навіщо

Трамп
Джерело:  Радіо Свобода

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, новий президент США Дональд Трамп багато разів проводив таємні перемовини з угорським лідером Віктором Орбаном стосовно завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Орбан уже планує відновити свою “миротворчу місію” на тлі переговорів з Трампом.
  • Шеф угорської дипломатії вважає, що абсолютно нова політична реальність після виборів у США може посприяти миру в Європі.

Трамп регулярно радиться з Орбаном

Що важливо розуміти, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — проросійський політик, який ніколи цього не приховував.

Він часто виступає зі скандальними і брехливими заявами про Україну, а також блокує допомогу для неї у Євросоюзі.

За словами анонімних джерел, після 5 листопада Трамп провів кілька телефонних розмов з Орбаном, під час яких він звертав багато уваги на ситуацію в Україні.

Окрім того, ЗМІ стало відомо, що лідер Угорщини має намір відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

Деталі залишаються невідомими, хоча співрозмовники припускають, що Орбан намагатиметься передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.

Дональд Трамп і Віктор Орбан (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Влада Угорщини вірить, що Трамп може повернути мир у Європу

З заявою з цього приводу нещодавно виступив шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.

На переконання останнього, результати президентських виборів у США створили "абсолютно нову" політичну реальність, яка може сприяти миру в Європі.

Поплічник Орбана також озвучив прогноз, що нова адміністрація США займе абсолютно протилежний, "промирний" підхід.

Це ставить під сумнів і змушує змінити повністю провальну європейську стратегію постачання зброї, застосування зброї по території Росії і схвалення нових пакетів санкцій, — заявив дипломат.

За його словами, наразі існує висока ймовірність того, що "наступний рік може повернути мир в Європу".

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