Медведев цинично пригрозил президентке Грузии и вспомнил Украину

Бывший президент страны-агрессорки РФ Дмитрий Медведев разозлился после заявления президентки Грузии Саломе Зурабишвили, решившей не уходить со своей должности на фоне сфальсифицированных Россией выборов.
Главные тезисы
- Ситуация в Грузии обострилась из-за отказа властей от переговоров касательно вступления в ЕС.
- Протесты в стране повлекли столкновения с полицией и насилие против митингующих.
- Медведев не скрывает, что напуган тем, что происходит в Грузии.
Медведев начал угрожать Саломе Зурабишвили
Приспешник российского диктатора Владимира Путина заявил, что раньше за то, что делает лидер Грузии, вообще "вешали".
Кроме того, он попытался запугать грузин, вышедших на мирные протесты, чтобы отстоять свое европейское будущее. Медведев добавил, что "такое заканчивается плохо".
Все происходящее в стране заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ назвал попыткой очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и т.п.) революции".
По убеждению приспешника Путина, сейчас у Грузии есть все предпосылки для того, чтобы снова опустить страну "в бездну гражданских столкновений..."
Протесты в Грузии: что важно знать
28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, являющийся пророссийским политиком, сообщил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Как известно, это произошло после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов в Грузии.
На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.
В тот же день в центре грузинской столицы собрался большой протест, начались столкновения с полицией.
В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били журналистов и их технику. Протесты продолжаются.
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