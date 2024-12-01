Бывший президент страны-агрессорки РФ Дмитрий Медведев разозлился после заявления президентки Грузии Саломе Зурабишвили, решившей не уходить со своей должности на фоне сфальсифицированных Россией выборов.

Медведев начал угрожать Саломе Зурабишвили

Приспешник российского диктатора Владимира Путина заявил, что раньше за то, что делает лидер Грузии, вообще "вешали".

Кроме того, он попытался запугать грузин, вышедших на мирные протесты, чтобы отстоять свое европейское будущее. Медведев добавил, что "такое заканчивается плохо".

Все происходящее в стране заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ назвал попыткой очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и т.п.) революции".

Часть народа на улице кричит, крушит и поджигает все вокруг. Другая часть безмолвствует. Просроченная "президентша" Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского безумная тётка Саломе провякала, что не освободит кресло, ибо не признаёт выборы. За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесёт. Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ

По убеждению приспешника Путина, сейчас у Грузии есть все предпосылки для того, чтобы снова опустить страну "в бездну гражданских столкновений..."

Короче говоря, соседи быстро двигаются по украинскому пути в темную бездну. Обычно это заканчивается очень плохо, — цинично добавил Медведев. Поделиться

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Протесты в Грузии: что важно знать

28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, являющийся пророссийским политиком, сообщил об отказе властей страны от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Как известно, это произошло после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов в Грузии.

На этом фоне лидер страны Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

В тот же день в центре грузинской столицы собрался большой протест, начались столкновения с полицией.