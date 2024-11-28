В Грузии возобновились масштабные протесты из-за отказа власти от евроинтеграции — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии возобновились масштабные протесты из-за отказа власти от евроинтеграции — видео

Тбилиси
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Источник:  Эхо Кавказа

У центрального офиса руководящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси вечером 28 ноября собрался стихийный митинг. Поводом стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе властей Грузии от переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Главные тезисы

  • Протесты в Грузии начались из-за отказа власти от евроинтеграции, вызвав возмущение народа.
  • Участники протестов считают решение власти предательством национальных интересов и угрозой будущего страны.
  • Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Грузии от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года, что вызвало рост числа протестующих.

В Тбилиси начались массовые протесты: что известно

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к интеграции в ЕС.

По их словам, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Акция протеста была организована через социальные сети. Часть протестующих также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели.

Протест в Тбилиси

Параллельно президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, после которых она выступит с заявлением.

Силовики под парламентом Грузии

Пророссийские власти Грузии уже собирают под парламентом сотни силовиков.

Число протестующих в столице Грузии растет.

Власти Грузии передумали вступать в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Кобахидзе заверил, что вопрос открытия переговоров с Евросоюзом не будет на повестке дня в Грузии конца 2028 года.

Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных дотаций от Европейского Союза. Конец 2028 года — это время, когда Грузия будет готова, должным образом подготовлена ​​с экономической точки зрения, начать переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2030 году.

Он добавил, что Грузия не собирается присоединиться к ЕС, "попрошайничая и стоя на одной ноге". По словам премьера, страна хочет вступить в блок "достойно, со здоровой демократической системой и сильной экономикой".

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