У Грузії поновилися масштабні протести через відмову влади від євроінтеграції — відео

Біля центрального офісу керівної партії «Грузинська мрія» у Тбілісі ввечері 28 листопада зібрався стихійний мітинг. Приводом стала заява прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову влади Грузії від переговорів про вступ до Європейського Союзу.

У Тбілісі почалися масові протести: що відомо

Учасники акції заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення інтеграції до ЄС.

За їхніми словами, подібні дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.

Акцію протесту було організовано через соціальні мережі. Частина протестувальників також зібралася біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі.

Протест у Тбілісі

Паралельно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі проводить екстрені консультації з дипломатичним корпусом, після яких вона виступить із заявою.

Силовики під парламентом Грузії

Проросійська влада Грузії вже збирає під парламентом сотні силовиків.

Кількість протестувальників у столиці Грузії зростає.

Влада Грузії передумала вступати в ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року.

Кобахідзе запевнив, що питання відкриття переговорів з Євросоюзом не буде на порядку денному у Грузії кінця 2028 року.

Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від Європейського Союзу. Кінець 2028 року — це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічного погляду, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році.

Він додав, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі". За словами прем'єра, країна хоче вступити до блоку "гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою".