Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що країна відмовляється від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року.

Влада Грузії передумала вступати в ЄС

Кобахідзе запевнив, що питання відкриття переговорів з Євросоюзом не буде на порядку денному у Грузії кінця 2028 року.

Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних дотацій від Європейського Союзу. Кінець 2028 року — це час, коли Грузія буде готова, належним чином підготовлена ​​з економічного погляду, розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу у 2030 році. Іраклій Кобахідзе Прем'єр-міністр Грузії

Він додав, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі". За словами прем'єра, країна хоче вступити до блоку "гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою".

Вибори до парламенту Грузії: що відомо

26 жовтня в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною.

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

Депутати опозиційних коаліцій у Грузії відмовились від своїх мандатів на знак протесту проти результатів парламентських виборів.

Уже 28 листопада парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Після цього Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії та закликав провести їх повторно. Поширити

Боєць Міжнародного легіону ГУР попередив про плани Путіна

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі у інтерв’ю для Online.UA розкрив логіку дій російського диктатора Володимира Путіна щодо Грузії.

“Вікінг” звертає увагу на те, що нелегітимний глава Кремля досі марить ідеєю “воскресіння” російської імперії чи Радянського Союзу. Як відомо, Путін чимало разів публічно визнавав, що вважає найбільшою трагедією у світі розпад СРСР.

Війна РФ проти Грузії 2008 року — це була ще одна спроба Путіна захопити якомога більше територій, щоб покоління після нього запам'ятало його як “Петра Великого”.

На цьому тлі Ратті Бурдулі закликав Захід зробити все можливе, щоб допомогти Україні зупинити російського диктатора.