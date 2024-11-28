Власти Грузии передумали вступать в ЕС — почему именно сейчас

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.
Главные тезисы
- Премьер-министр Грузии объявил об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2030 года, сославшись на подготовку страны с экономической стороны и желание стать равноправным партнером.
- Решение Грузии отложить переговоры связано с российским влиянием, политической обстановкой в стране после выборов в парламент.
- Выборы в парламент Грузии выиграла пророссийская партия “Грузинская мечта”, проводившая кампанию против членства в ЕС и НАТО, что послужило одной из причин изменения позиции страны по отношению к ЕС.
Власти Грузии передумали вступать в ЕС
Кобахидзе заверил, что вопрос открытия переговоров с Евросоюзом не будет на повестке дня в Грузии конца 2028 года.
Он добавил, что Грузия не собирается присоединиться к ЕС, "попрошайничая и стоя на одной ноге". По словам премьера, страна хочет вступить в блок "достойно, со здоровой демократической системой и сильной экономикой".
Выборы в парламент Грузии: что известно
26 октября в Грузии прошло голосование на выборах в парламент. Центризбирком страны признал победителем руководящую пророссийскую партию "Грузинская мечта" (54%), построившую свою кампанию на отказе от членства в ЕС и НАТО, якобы угрожающих Грузии войной.
Вечером 28 октября в столице Грузии начались протесты после обнародования результатов парламентских выборов. Около 15 тыс. человек вышли к зданию парламента в центре Тбилиси.
Депутаты оппозиционных коалиций в Грузии отказались от своих мандатов в знак протеста против результатов парламентских выборов.
Боец Международного легиона ГУР предупредил о планах Путина
Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина в отношении Грузии.
"Викинг" обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля до сих пор грезит идеей "воскресения" российской империи или Советского Союза. Как известно, Путин много раз публично признавал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.
Война РФ против Грузии 2008 года — это была еще одна попытка Путина захватить как можно больше территорий, чтобы поколение после него запомнило его как Петра Великого.
На этом фоне Ратти Бурдули призвал Запад сделать все возможное, чтобы помочь Украине приостановить российского диктатора.
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