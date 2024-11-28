Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Власти Грузии передумали вступать в ЕС

Кобахидзе заверил, что вопрос открытия переговоров с Евросоюзом не будет на повестке дня в Грузии конца 2028 года.

Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных дотаций от Европейского Союза. Конец 2028 года — это время, когда Грузия будет готова, должным образом подготовлена ​​с экономической точки зрения, начать переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2030 году. Ираклий Кобахиде Премьер-министр Грузии

Он добавил, что Грузия не собирается присоединиться к ЕС, "попрошайничая и стоя на одной ноге". По словам премьера, страна хочет вступить в блок "достойно, со здоровой демократической системой и сильной экономикой".

Выборы в парламент Грузии: что известно

26 октября в Грузии прошло голосование на выборах в парламент. Центризбирком страны признал победителем руководящую пророссийскую партию "Грузинская мечта" (54%), построившую свою кампанию на отказе от членства в ЕС и НАТО, якобы угрожающих Грузии войной.

Вечером 28 октября в столице Грузии начались протесты после обнародования результатов парламентских выборов. Около 15 тыс. человек вышли к зданию парламента в центре Тбилиси.

Депутаты оппозиционных коалиций в Грузии отказались от своих мандатов в знак протеста против результатов парламентских выборов.

Уже 28 ноября парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. После этого Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы 26 октября в Грузии и призвал провести повторно. Поделиться

Боец Международного легиона ГУР предупредил о планах Путина

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина в отношении Грузии.

"Викинг" обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля до сих пор грезит идеей "воскресения" российской империи или Советского Союза. Как известно, Путин много раз публично признавал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.

Война РФ против Грузии 2008 года — это была еще одна попытка Путина захватить как можно больше территорий, чтобы поколение после него запомнило его как Петра Великого.

На этом фоне Ратти Бурдули призвал Запад сделать все возможное, чтобы помочь Украине приостановить российского диктатора.