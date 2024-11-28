В ЕС призвали провести новые выборы в парламент Грузии

28 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил парламентские выборы 26 октября в Грузии, стране-кандидате на вступление в ЕС. В документе говорится, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, что является еще одним проявлением длительного отхода от демократии, «за которое господствующая партия «Грузинская мечта» несет полную ответственность».

Европарламент не признал результаты выборов в Грузии

Из-за значительных нарушений евродепутаты исключают результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призывают к их повторному проведению в течение года.

Депутаты Европарламента осуждают многочисленные и серьезные нарушения на выборах, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипулирование голосованием, вмешательство в работу наблюдателей за выборами и медиа, а также сообщения о манипуляциях с использованием электронных машин для голосования.

Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, по мнению Европарламента, «не являются надежным отражением воли грузинского народа». Так что евродепутаты хотят, чтобы выборы прошли повторно в течение года под тщательным международным надзором и независимой избирательной администрацией.

ЕС также должен ввести санкции и ограничить официальные контакты с правительством Грузии

Поддерживая призывы к независимому международному расследованию обвинений в манипуляциях на выборах, парламент хочет, чтобы ЕС и его государства-члены наложили персональные санкции на должностных лиц и политических лидеров в Грузии, ответственных за уход от демократии, нарушение избирательного законодательства и стандартов, а также злоупотребление государственными учреждениями.

Это касается:

премьер-министра Ираклия Кобахидзе,

мэра Тбилиси и генерального секретаря господствующей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе,

спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили,

бывшего премьер-министра и олигарха Бидзину Иванишвили.

Евродепутаты также призывают ЕС строго ограничить официальные контакты на уровне ЕС с грузинским правительством и парламентом, четко заявляя, что Грузия в результате недавно принятого антидемократического законодательства, включая закон о прозрачности и внешнем влиянии, приостановила процесс интеграции в ЕС.

Парламент также решительно осуждает систематическое вмешательство России в демократические процессы Грузии через дезинформацию, такую как заговор Партии глобальной войны, утверждающий, что оппозиция страны якобы втянет страну в войну с Россией по приказу Запада.

Депутаты Европарламента серьезно предупреждают грузинские власти о том, что любые попытки запретить законно созданные политические партии еще больше оттолкнут страну от ЕС и сделают невозможными любые шаги по вступлению в ЕС. Они также говорят, что политика "Грузинской мечты" несовместима с евроатлантической интеграцией Грузии. Поделиться

Резолюция была принята 444 голосами "за", 72 "против" и 82 "воздержались".

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.