Грузинская оппозиция представила план действий на ближайшие два дня — накануне первого заседания парламента, которое должно начаться в 12:00 25 ноября.
Главные тезисы
- Грузинская оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста против фальсификации парламентских выборов.
- Лидеры оппозиции планируют массовые протесты в Тбилиси перед первым заседанием парламента.
- Результаты выборов вызвали опровержение и требования повторных выборов с участием международной администрации.
В Грузии продолжаются протесты против результатов выборов в парламент
Лидеры оппозиции анонсируют собрание на площади Республики в Тбилиси в 21:00 24 ноября.
Первое заседание парламента 11 созыва оппозиционер назвал «собранием самопровозглашенных людей».
Напомним, что результаты парламентских выборов считают сфальсифицированными все четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер.
В настоящее время оппозицией частично перекрыта площадь Героев — одна из главных транспортных развязок города. Акция должна завершиться сегодня же, к 22:00 по тбилисскому времени.
Парламентские выборы в Грузии: что известно
26 октября в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. Международные наблюдатели заявили о давлении и запугивании.
Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.
Партия экспрезидента Саакашвили «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные силы «Хухаря — за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов. Они требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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