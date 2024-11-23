Грузинская оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста против фальсификации выборов

Грузинская оппозиция представила план действий на ближайшие два дня — накануне первого заседания парламента, которое должно начаться в 12:00 25 ноября.

В Грузии продолжаются протесты против результатов выборов в парламент

Лидеры оппозиции анонсируют собрание на площади Республики в Тбилиси в 21:00 24 ноября.

Как сообщил один из лидеров партии «Единство-Национальное движение» Георгий Вашадзе присутствующим на площади Героев в Тбилиси, сторонники оппозиции прибудут в Тбилиси и из регионов. Поделиться

Первое заседание парламента 11 созыва оппозиционер назвал «собранием самопровозглашенных людей».

Напомним, что результаты парламентских выборов считают сфальсифицированными все четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер.

В настоящее время оппозицией частично перекрыта площадь Героев — одна из главных транспортных развязок города. Акция должна завершиться сегодня же, к 22:00 по тбилисскому времени.

Парламентские выборы в Грузии: что известно

26 октября в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. Международные наблюдатели заявили о давлении и запугивании.

Президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы, результаты которых назвала «тотально сфальсифицированными». Поделиться

Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования, согласно которым партия власти «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 54,273%.

Партия экспрезидента Саакашвили «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», оппозиционные силы «Хухаря — за Грузию» и «Лело» заявили, что не признают результаты парламентских выборов. Они требуют проведения повторных выборов, организованных «международной администрацией».

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.