В Грузии люди собрались у здания Центризбиркома в протест против результатов парламентских выборов.

Что известно о протестах в Грузии

Отмечается, что утром, 16 ноября, грузинский ЦИК проводит заседание, по результатам которого должны быть подведены итоги прошедших 26 октября парламентских выборов в стране.

Участники протеста отмечают, что необходимо добиться максимального дискомфорта для участников заседания, поскольку граждане Грузии не признают результаты этих выборов и считают действующую власть нелегитимной.

Среди участников протеста члены и сторонники "Единства — Национального движения", "Сильной Грузии" и "Коалиции за перемены", а также члены разных движений и общественные активисты.

Стоящие здесь граждане защищают будущее своей страны от власти, которая украла у них эти выборы и возвела у каждого ведомства железные заборы. Властям, которые не намерены что-либо испортить, такие заборы не нужны для обороны от собственных граждан, — заявляет один из лидеров грузинской оппозиции. Поделиться

Также у здания ЦИК Грузии мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции.

Что происходит на заседании грузинского ЦИК

Грузинские СМИ отмечают, что во время заседания произошла словесная перепалка между главой ЦИК Георгием Каландаришвили и представителем партии "Единство — Национальное движение" Давидом Киртадзе.

На заседании Киртадзе попросил слово. По истечении времени, отведенного согласно регламенту на выступление, Каландаришвили отключил ему микрофон, что обернулось выяснением отношений.

После этого Киртадзе облил Каландаришвили черной краской.