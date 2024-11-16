В Грузии люди собрались у здания Центризбиркома в протест против результатов парламентских выборов.
Главные тезисы
- Продолжаются массовые протесты в Грузии против результатов парламентских выборов, проведенных 26 октября.
- Протестующие требуют признания результатов выборов нелегитимными и привлечения ответственных лиц к ответственности.
- Протесты организованы представителями различных политических партий и общественными активистами.
- Во время заседания Центризбиркома возник конфликт между главой ЦИК и представителем партии, закончившийся инцидентом с черной краской.
- Протестующие граждане требуют максимального дискомфорта для участников заседания, не признающих легитимность выборов.
Что известно о протестах в Грузии
Отмечается, что утром, 16 ноября, грузинский ЦИК проводит заседание, по результатам которого должны быть подведены итоги прошедших 26 октября парламентских выборов в стране.
Участники протеста отмечают, что необходимо добиться максимального дискомфорта для участников заседания, поскольку граждане Грузии не признают результаты этих выборов и считают действующую власть нелегитимной.
Среди участников протеста члены и сторонники "Единства — Национального движения", "Сильной Грузии" и "Коалиции за перемены", а также члены разных движений и общественные активисты.
Также у здания ЦИК Грузии мобилизовано несколько десятков сотрудников полиции.
Что происходит на заседании грузинского ЦИК
Грузинские СМИ отмечают, что во время заседания произошла словесная перепалка между главой ЦИК Георгием Каландаришвили и представителем партии "Единство — Национальное движение" Давидом Киртадзе.
На заседании Киртадзе попросил слово. По истечении времени, отведенного согласно регламенту на выступление, Каландаришвили отключил ему микрофон, что обернулось выяснением отношений.
После этого Киртадзе облил Каландаришвили черной краской.
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