Грузинские студенты массово протестуют против результатов парламентских выборов ― видео
Категория
Мир
Дата публикации

Грузинские студенты массово протестуют против результатов парламентских выборов ― видео

Тбилиси
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Источник:  Эхо Кавказа

В столице Грузии Тбилиси 15 ноября проходит масштабная акция протеста, организованная студентами одного из университетов.

Главные тезисы

  • Студенты университетов в Грузии организуют масштабные акции протеста в Тбилиси и Батуми после парламентских выборов.
  • Молодежь выступает против пророссийских властей и политических заказов, выполненных правоохранительными органами.
  • Протесты студентов указывают на общий настрой недовольства и желания перемен среди молодого поколения в Грузии.

В Грузии протестуют студенты

Центром протестов в Грузии 15 ноября стали университеты.

Возле Тбилисского госуниверситета возле корпуса на проспекте Чавчавадзе полицейская граница не дает войти в здание ни участникам акции, ни студентам, имеющим вечерние лекции. Одна из протестующих сказала журналистам, что против них применили силу, когда пытались оттеснить.

"Россияне, пустите нас", — кричат митингующие, которые считают власти Грузии пророссийскими, а МВД обвиняют в выполнении политического заказа.

Студенческая акция также проходит в Батуми, у здания Батумского государственного университета.

Боец Международного легиона ГУР предупредил о планах Путина

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина в отношении Грузии.

"Викинг" обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля до сих пор грезит идеей "воскресения" российской империи или Советского Союза.

Как известно, Путин много раз публично признавал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.

Война РФ против Грузии 2008 года — это была еще одна попытка Путина захватить как можно больше территорий, чтобы поколение после него запомнило его как Петра Великого.

На этом фоне Ратти Бурдули призвал Запад сделать все возможное, чтобы помочь Украине приостановить российского диктатора.

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