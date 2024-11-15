Грузинські студенти масово протестують проти результатів парламентських виборів ― відео

У столиці Грузії Тбілісі 15 листопада проходить масштабна акція протесту, яку організували студенти одного з університетів.

У Грузії протестують студенти

Центром протестів у Грузії 15 листопада стали університети.

Біля Тбіліського держуніверситету біля корпусу на проспекті Чавчавадзе поліцейський кордон не дає увійти до будівлі ні учасникам акції, ні студентам, які мають вечірні лекції. Одна з протестувальниць сказала журналістам, що проти них застосували силу, коли намагалися відтіснити.

"Росіяни, пустіть нас", — кричать учасники мітингу, які вважають владу Грузії проросійською, а МВС звинувачують у виконанні політичного замовлення. Поширити

Студентська акція також проходить у Батумі, у будівлі Батумського державного університету.

Боєць Міжнародного легіону ГУР попередив про плани Путіна

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі у інтерв’ю для Online.UA розкрив логіку дій російського диктатора Володимира Путіна щодо Грузії.

“Вікінг” звертає увагу на те, що нелегітимний глава Кремля досі марить ідеєю “воскресіння” російської імперії чи Радянського Союзу.

Як відомо, Путін чимало разів публічно визнавав, що вважає найбільшою трагедією у світі розпад СРСР.

Війна РФ проти Грузії 2008 року — це була ще одна спроба Путіна захопити якомога більше територій, щоб покоління після нього запам'ятало його як “Петра Великого”.

На цьому тлі Ратті Бурдулі закликав Захід зробити все можливе, щоб допомогти Україні зупинити російського диктатора.