У Грузії люди зібрались біля будівлі Центрвиборчкому на протест проти результатів парламентських виборів.
Головні тези:
- У Грузії тривають масові протести проти результатів парламентських виборів, які відбулись 26 жовтня.
- Учасники протесту вимагають визнання результатів виборів нелегітимними.
- Протести у Грузії організовані представниками різних політичних партій та громадськими активістами.
- Під час засідання Центрвиборчкому виникла конфліктна ситуація між головою ЦВК та представником партії.
- Протести в Грузії продовжуються, а громадяни вимагають відповідальності за порушення виборчого процесу.
Що відомо про протести у Грузії
Зазначається, що зранку, 16 листопада, грузинський ЦВК проводить засідання, за результатами якого мають бути підбиті підсумки парламентських виборів в країні, які відбулись 26 жовтня.
Учасники протесту зазначають, що необхідно домогтись максимального дискомфорту для учасників засідання, оскільки громадяни Грузії не визнають результатів цих виборів і вважають чинну владу нелегітимною.
Серед учасників протесту члени і прихильники "Єдності — Національного руху", "Сильної Грузії" і "Коаліції за зміни", а також члени різних рухів і громадські активісти.
Також біля будівлі ЦВК Грузії мобілізовано кілька десятків співробітників поліції.
Що відбувається на засіданні грузинського ЦВК
Грузинські ЗМІ зазначають, що під час засідання сталась словесна перепалка між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність — Національний рух" Давидом Кіртадзе.
На засіданні Кіртадзе попросив слово. Після закінчення часу, відведеного згідно з регламентом на виступ, Каландарішвілі відключив йому мікрофон, що обернулося з'ясуванням стосунків.
Після цього Кіртадзе облив Каландарішвілі чорною фарбою.
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