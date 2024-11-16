У Грузії люди зібрались біля будівлі Центрвиборчкому на протест проти результатів парламентських виборів.

Що відомо про протести у Грузії

Зазначається, що зранку, 16 листопада, грузинський ЦВК проводить засідання, за результатами якого мають бути підбиті підсумки парламентських виборів в країні, які відбулись 26 жовтня.

Учасники протесту зазначають, що необхідно домогтись максимального дискомфорту для учасників засідання, оскільки громадяни Грузії не визнають результатів цих виборів і вважають чинну владу нелегітимною.

Серед учасників протесту члени і прихильники "Єдності — Національного руху", "Сильної Грузії" і "Коаліції за зміни", а також члени різних рухів і громадські активісти.

Громадяни, які стоять тут, захищають майбутнє своєї країни від влади, яка вкрала в них ці вибори і звела біля кожного відомства залізні паркани. Владі, яка не має наміру щось зіпсувати, такі паркани не потрібні для оборони від власних же громадян, — заявляє один з лідерів грузинської опозиції. Поширити

Також біля будівлі ЦВК Грузії мобілізовано кілька десятків співробітників поліції.

Що відбувається на засіданні грузинського ЦВК

Грузинські ЗМІ зазначають, що під час засідання сталась словесна перепалка між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність — Національний рух" Давидом Кіртадзе.

На засіданні Кіртадзе попросив слово. Після закінчення часу, відведеного згідно з регламентом на виступ, Каландарішвілі відключив йому мікрофон, що обернулося з'ясуванням стосунків.

Після цього Кіртадзе облив Каландарішвілі чорною фарбою.