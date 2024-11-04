Грузинська опозиція зібрала громадян на протест проти фальсифікації виборів — відео

У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії ввечері 4 листопада розпочинається масштабний мітинг опозиції. Вона протестуватиме проти проведеної, на її думку, тотальної фальсифікації результатів парламентських виборів 26 жовтня. У фальсифікаціях звинувачується керівна партія «Грузинська мрія» мільярдера Бідзини Іванішвілі, оголошена переможцем.

У Грузії протестують проти фальсифікації виборів до парламенту

Організаторами акції виступили опозиційні об'єднання «Коаліція за зміни», «Єдність — Національний рух» та «Сильна Грузія». Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

Частина опозиціонерів пройшлася ходою центральними вулицями Тбілісі до проспекту Руставелі.

Раніше лідер «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія попросив прихильників опозиції принести на мітинг намети, натякаючи на те, що акція може набути безстрокового характеру.

Лідер парламентської більшості «Грузинської мрії» Мамука Мдинарадзе попередив, що спроба встановлення наметів «може призвести до зіткнень із поліцією». Поширити

Ініціативу проведення мітингу підтримала президент країни Саломе Зурабішвілі. Вона звинуватила «Грузинську мрію» у «крадіжці виборів» та сформулювала вимоги опозиції: проведення міжнародного розслідування порушень під час голосування та організація нових парламентських виборів під контролем міжнародної адміністрації.

Один із лідерів «Коаліції за зміни» Ніка Мелія оголосив, що відсьогодні акції матимуть щоденний характер. За його словами, вони мають намір сформувати «один потужний протестний рух, який скине режим». Завтра акція пройде біля тбіліського Палацу спорту.

Мітинг у Тбілісі

Екологічна активістка Грета Тунберг підтримала мітингувальників у центрі Тбілісі. Вона приєдналася до акції біля парламенту Грузії.

Парламентські вибори в Грузії

26 жовтня у Грузії пройшли вибори до парламенту, на яких змагались проросійська партія влади "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні політичні сили.

Під час підрахунку голосів президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила впевненість в перемозі опозиції. Проте, за інформацією ЦВК країни, керівна партія "Грузинська мрія" отримала на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії. Поширити

До того ж міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення на виборах в Грузії.

Опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають результатів виборів. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту. Поширити

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.