В центре Тбилиси у здания парламента Грузии вечером 4 ноября начинается масштабный митинг оппозиции. Она будет протестовать против проведенной, по ее мнению, тотальной фальсификации результатов парламентских выборов 26 октября. В фальсификациях обвиняется руководящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, объявленная победителем.

В Грузии протестуют против фальсификации выборов в парламент

Организаторами акции выступили оппозиционные объединения «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение» и «Сильная Грузия». Лидеры оппозиции планируют предоставить сторонникам план дальнейших действий.

Часть оппозиционеров прошлась по шествию по центральным улицам Тбилиси до проспекта Руставели.

Ранее лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия попросил сторонников оппозиции принести на митинг палатки, намекая на то, что акция может приобрести бессрочный характер.

Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе предупредил, что попытка установки палаток может привести к столкновениям с полицией. Поделиться

Инициативу проведения митинга поддержала президент страны Саломе Зурабишвили. Она обвинила «Грузинскую мечту» в «воровстве выборов» и сформулировала требования оппозиции: проведение международного расследования нарушений во время голосования и организация новых парламентских выборов под контролем международной администрации.

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия объявил, что с сегодняшнего дня акции будут носить ежедневный характер. По его словам, они намерены сформировать «одно мощное протестное движение, которое свергнет режим». Завтра акция пройдет у тбилисского Дворца спорта.

Митинг в Тбилиси

Экологическая активистка Грета Тунберг поддержала митингующих в центре Тбилиси. Она присоединилась к акции у парламента Грузии.

Парламентские выборы в Грузии

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, на которых соперничали пророссийская партия власти "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные политические силы.

В ходе подсчета голосов президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Однако, по информации ЦИК страны, руководящая партия "Грузинская мечта" получила на выборах более 54% голосов, далее следуют оппозиционные партии. Поделиться

К тому же, международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях на выборах в Грузии.

Оппозиционные партии Грузии заявили, что не признают результаты выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста. Поделиться

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.