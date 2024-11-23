Грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту проти фальсифікації виборів

У Грузії продовжуються протести проти результатів виборів до парламенту

Лідери опозиції анонсують збори на площі Республіки в Тбілісі о 21:00 24 листопада.

Як повідомив один із лідерів партії «Єдність-Національний рух» Георгій Вашадзе присутнім на площі Героїв у Тбілісі, прихильники опозиції прибудуть до Тбілісі і з регіонів. Поширити

Перше засідання парламенту 11 скликання опозиціонер назвав «зборами самопроголошених людей».

Нагадаємо, що результати парламентських виборів вважають сфальшованими всі чотири опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр.

Наразі опозицією частково перекрито площу Героїв — одну з головних транспортних розв'язок міста. Акція має завершитися сьогодні ж, до 22:00 за тбіліським часом.

Парламентські вибори у Грузії: що відомо

26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парламентських виборах. Міжнародні спостерігачі заявили про тиск і залякування.

Президент Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати вибори, результати яких назвала «тотально сфальсифікованими». Поширити

Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування, згідно з якими партія влади «Грузинська мрія — Демократична Грузія» здобула 54,273%.

Партія експрезидента Саакашвілі «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни», опозиційні сили «Гахарія — за Грузію» та «Лело» заявили, що не визнають результатів парламентських виборів. Вони вимагають проведення повторних виборів, які має організувати «міжнародна адміністрація».

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.