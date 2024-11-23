Грузинська опозиція анонсувала масштабну акцію протесту проти фальсифікації виборів

Грузинська опозиція представила план дій на найближчі два дні – напередодні першого засідання парламенту, яке має розпочатися о 12.00 25 листопада.
Головні тези:
- Грузинська опозиція анонсує масові протести проти фальсифікації виборів до парламенту.
- Лідери опозиції планують акції протесту в Тбілісі напередодні засідання парламенту 25 листопада.
- Результати парламентських виборів у Грузії викликали спростування та вимоги повторних виборів з втручанням міжнародної адміністрації.
У Грузії продовжуються протести проти результатів виборів до парламенту
Лідери опозиції анонсують збори на площі Республіки в Тбілісі о 21:00 24 листопада.
Перше засідання парламенту 11 скликання опозиціонер назвав «зборами самопроголошених людей».
Нагадаємо, що результати парламентських виборів вважають сфальшованими всі чотири опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр.
Наразі опозицією частково перекрито площу Героїв — одну з головних транспортних розв'язок міста. Акція має завершитися сьогодні ж, до 22:00 за тбіліським часом.
Парламентські вибори у Грузії: що відомо
26 жовтня у Грузії відбулося голосування на парламентських виборах. Міжнародні спостерігачі заявили про тиск і залякування.
Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування, згідно з якими партія влади «Грузинська мрія — Демократична Грузія» здобула 54,273%.
Партія експрезидента Саакашвілі «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни», опозиційні сили «Гахарія — за Грузію» та «Лело» заявили, що не визнають результатів парламентських виборів. Вони вимагають проведення повторних виборів, які має організувати «міжнародна адміністрація».
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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