В ЄС закликали провести нові вибори до парламенту Грузії
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Політика
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В ЄС закликали провести нові вибори до парламенту Грузії

Європарламент
Європарламент

28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії, країні-кандидаті на вступ до ЄС. У документі йдеться про те, що ці вибори не були ані вільними, ані справедливими, що є ще одним проявом тривалого відходу від демократії, «за який панівна партія «Грузинська мрія» несе повну відповідальність».

Головні тези:

  • Європарламент засудив невільні та справедливі парламентські вибори у Грузії та вимагає їх повторного проведення під міжнародним наглядом.
  • Серйозні порушення на виборах включають втручання, залякування виборців та маніпулювання голосами, за що несе відповідальність партія «Грузинська мрія».
  • Євродепутати вимагають накласти санкції на грузинських посадовців та обмежити офіційні контакти ЄС з урядом Грузії.
  • Політичне втручання Росії через дезінформацію та підрив демократії в Грузії є серйозною загрозою, яку слід припинити.
  • Спроби обмежити політичні права грузинського народу спрямовані на віддалення країни від шляху до євроатлантичної інтеграції.

Європарламент не визнав результати виборів у Грузії

Через значні порушення євродепутати відкидають результати нещодавніх парламентських виборів у Грузії та закликають до їх повторного проведення протягом року.

Депутати Європарламенту засуджують численні та серйозні порушення на виборах, включно з задокументованими випадками залякування виборців, маніпулювання голосуванням, втручання в роботу спостерігачів за виборами та медіа, а також повідомлення про маніпуляції з використанням електронних машин для голосування.

Результати голосування, оголошені Центральною виборчою комісією країни, на думку Європарламенту, «не є надійним відображенням волі грузинського народу». Тож євродепутати хочуть, щоб вибори відбулися повторно протягом року під ретельним міжнародним наглядом і незалежною виборчою адміністрацією.

ЄС також має запровадити санкції та обмежити офіційні контакти з урядом Грузії

Підтримуючи заклики до незалежного міжнародного розслідування звинувачень у маніпуляціях на виборах, парламент хоче, щоб ЄС та його держави-члени наклали персональні санкції на посадових осіб і політичних лідерів у Грузії, відповідальних за відхід від демократії, порушення виборчого законодавства та стандартів, а також зловживання державними установами.

Це стосується:

  • прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе,

  • мера Тбілісі та генерального секретаря панівної партії «Грузинська мрія» Кахи Каладзе,

  • спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі,

  • колишнього прем’єр-міністра і олігарха Бідзіну Іванішвілі.

Євродепутати також закликають ЄС суворо обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, чітко заявляючи, що Грузія в результаті нещодавно ухваленого антидемократичного законодавства, включаючи «закон про прозорість та зовнішній вплив», призупинила процес інтеграції в ЄС.

Парламент також рішуче засуджує систематичне втручання Росії в демократичні процеси Грузії через дезінформацію, таку як змова «Партії глобальної війни», яка стверджує, що опозиція країни нібито втягне країну у війну з Росією за наказом Заходу.

Депутати Європарламенту серйозно попереджають грузинську владу про те, що будь-які спроби заборонити законно створені політичні партії ще більше відштовхнуть країну від ЄС і зроблять неможливими будь-які кроки до вступу в ЄС. Вони також кажуть, що політика «Грузинської мрії» несумісна з євроатлантичною інтеграцією Грузії.

Резолюція була прийнята 444 голосами "за", 72 "проти" і 82 "утрималися".

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.  

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії. 

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

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