Медведєв цинічно пригрозив президентці Грузії і згадав Україну

Колишній президент країни-агресорки РФ Дмитро Медведєв розлютився після заяви президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка вирішила не йти зі своєї посади на тлі сфальсифікованих Росією виборів.
Головні тези:
- Ситуація в Грузії загострилася через відмову влади від переговорів щодо вступу до ЄС.
- Протести в країні спричинили сутички з поліцією та насильство проти мітингарів.
- Медведєв не приховує, що наляканий тим, що наразі відбувається в Грузії.
Медведєв почав погрожувати Саломе Зурабішвілі
Поплічник російського диктатора Володимира Путіна заявив, що раніше за те, що робить лідерка Грузії, взагалі “вішали".
Окрім того, він спробував залякати грузинів, які вийшли на мирні протести, щоб відстояти своє європейське майбутнє. Медведєв додав, що "таке закінчується погано".
Усе, що зараз відбувається в країні, заступник голови Ради нацбезпеки РФ назвав спробою чергової "кольорової ("троянд", "помаранчевої" тощо) революції".
На переконання поплічника Путіна, наразі у Грузії є всі передумови для того, щоб знову опустити країну “в безодню громадянських зіткнень ... “
Протести у Грузії: що важливо знати
28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який є проросійським політиком, повідомив про відмову влади країни від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".
Як відомо, це сталося після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.
На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.
Того ж дня у центрі грузинської столиці зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.
У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжуються досі, а поліція знову вдається до насильства проти мітингарів.
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