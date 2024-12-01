Медведєв цинічно пригрозив президентці Грузії і згадав Україну

Колишній президент країни-агресорки РФ Дмитро Медведєв розлютився після заяви президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, яка вирішила не йти зі своєї посади на тлі сфальсифікованих Росією виборів.

Медведєв почав погрожувати Саломе Зурабішвілі

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна заявив, що раніше за те, що робить лідерка Грузії, взагалі “вішали".

Окрім того, він спробував залякати грузинів, які вийшли на мирні протести, щоб відстояти своє європейське майбутнє. Медведєв додав, що "таке закінчується погано".

Усе, що зараз відбувається в країні, заступник голови Ради нацбезпеки РФ назвав спробою чергової "кольорової ("троянд", "помаранчевої" тощо) революції".

Частина народу на вулиці кричить, трощить і підпалює все навколо. Інша частина мовчить. Прострочена "президентка" Грузії, старанна французька учениця Збігнєва Бжезинського, божевільна тітка Саломе провякала, що не звільнить крісло, бо не визнає вибори. За таке раніше вішали на ліхтарних стовпах. Нині час гуманний. Пронесе. Дмитро Медведєв Заступник голови Ради нацбезпеки РФ

На переконання поплічника Путіна, наразі у Грузії є всі передумови для того, щоб знову опустити країну “в безодню громадянських зіткнень ... “

Коротше кажучи, сусіди швидко рухаються українським шляхом у темну безодню. Зазвичай таке закінчується дуже погано, — цинічно додав Медведєв. Поширити

Фото: скриншот

Протести у Грузії: що важливо знати

28 листопада грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе, який є проросійським політиком, повідомив про відмову влади країни від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Як відомо, це сталося після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів у Грузії.

На цьому тлі лідерка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Того ж дня у центрі грузинської столиці зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією.