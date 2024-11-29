Поліція у Грузії жорстко розігнала учасників акції протесту від опозиції біля будівлі парламенту у Тбілісі, використовуючи водомети, перцевий газ.
Головні тези:
- Поліція у Грузії жорстко розігнала учасників протестів, використовуючи водомети та перцевий газ.
- Опозиція виступає проти відмови влади від переговорів щодо вступу в ЄС, закликаючи до нових масових акцій протесту.
- Силовики затримали 43 учасників протестів, спалахує конфлікт між протестувальниками та поліцією, що супроводжується порушеннями прав людини.
- Опозиція підтримує нові акції протесту проти силового розгону та відмови влади від європейських перспектив.
- Президентка Грузії Зурабішвілі вказала на російські втручання у ситуацію та несправедливі дії поліції під час протестів.
Що відбувається на тлі протестів у Грузії
Зазначається, що протестувальники кидали в силовиків яйця та інші предмети, спалахнули сутички.
В МВС Грузії цинічно заявили, що акція протесту порушила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.
У мережі публікують численні відео із побиттям журналістів та активістів.
За інформацією МВД, силовики затримали 43 учасника протестів.
Як опозиція реагує на силовий розгін протестів
Представники грузинської опозиції закликали громадян зібратись на новий протест у п’ятницю, 29 листопада проти рішення влади відмовитись від переговорів щодо вступу в ЄС.
За словами одного з лідерів об’єднаної опозиції "Єдність", лідера партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе, 29 листопада о 19:00 за місцевим часом біля парламенту збереться нова акція протесту.
На силовий розгін відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Зурабішвілі коментувала кадри затримання мітингувальників, зокрема й в одній з аптек Тбілісі. Вона зазначила, що в Грузії не залишилося безпечного місця: ні в церковному дворі, ні в аптеці, оскільки всюди за протестувальниками "ганяються робокопи".
#georgianprotests no safehaven in Georgia: church yard or pharmacy, robicops chase the participants everywhere to beat and arrest them… russian government, russian methods https://t.co/8haFBu3TSA— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 29, 2024
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-