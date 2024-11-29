Поліція у Грузії жорстко розігнала учасників акції протесту від опозиції біля будівлі парламенту у Тбілісі, використовуючи водомети, перцевий газ.

Що відбувається на тлі протестів у Грузії

Зазначається, що протестувальники кидали в силовиків яйця та інші предмети, спалахнули сутички.

В МВС Грузії цинічно заявили, що акція протесту порушила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.

У мережі публікують численні відео із побиттям журналістів та активістів.

За інформацією МВД, силовики затримали 43 учасника протестів.

Як опозиція реагує на силовий розгін протестів

Представники грузинської опозиції закликали громадян зібратись на новий протест у п’ятницю, 29 листопада проти рішення влади відмовитись від переговорів щодо вступу в ЄС.

За словами одного з лідерів об’єднаної опозиції "Єдність", лідера партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе, 29 листопада о 19:00 за місцевим часом біля парламенту збереться нова акція протесту.

Ми повинні натиснути і переламати цю систему, цей самопроголошений режим, який оголосив нам: забудьте про Європу, Росія вже тут! — закликав Вашадзе. Поширити

На силовий розгін відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Зурабішвілі коментувала кадри затримання мітингувальників, зокрема й в одній з аптек Тбілісі. Вона зазначила, що в Грузії не залишилося безпечного місця: ні в церковному дворі, ні в аптеці, оскільки всюди за протестувальниками "ганяються робокопи".

Російський уряд, російські методи, — зазначила Зурабішвілі. Поширити