Полиция в Грузии жестко разогнала участников акции протеста от оппозиции у здания парламента в Тбилиси, используя водометы, перечный газ.

Что происходит на фоне протестов в Грузии

Отмечается, что протестующие бросали в силовиков яйца и другие предметы, вспыхнули стычки.

В МВД Грузии цинично заявили, что акция протеста нарушила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

В сети публикуют многочисленные видео с избиением журналистов и активистов.

По информации МВД, силовики задержали 43 протестующих.

Как оппозиция реагирует на силовой разгон протестов

Представители грузинской оппозиции призвали граждан собраться на новый протест в пятницу, 29 ноября против решения властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС.

По словам одного из лидеров объединенной оппозиции "Единство", лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, 29 ноября в 19.00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.

Мы должны нажать и переломить эту систему, этот самопровозглашенный режим, который объявил нам: забудьте о Европе, Россия уже здесь! Поделиться

На силовой разгон отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку повсюду за протестующими "гоняются робокопы".

Российское правительство, российские методы, — отметила Зурабишвили. Поделиться