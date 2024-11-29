Полиция в Грузии жестко разогнала участников акции протеста от оппозиции у здания парламента в Тбилиси, используя водометы, перечный газ.
Главные тезисы
- Полиция в Грузии применила силовые методы для разгона акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, среди протестующих были задержаны 43 человека.
- Оппозиция выступает против отказа властей от переговоров по вступлению в ЕС и призывает к новым массовым акциям протеста.
- Президент Грузии Зурабишвили обвинила Россию во вмешательстве и полицию в несправедливых действиях во время протестов.
- Протестующие в Грузии выражают недовольство действиями полиции.
- Оппозиция призывает к новым акциям протеста против силового разгона и отказа от европейских перспектив, организуя новый митинг в пятницу.
Что происходит на фоне протестов в Грузии
Отмечается, что протестующие бросали в силовиков яйца и другие предметы, вспыхнули стычки.
В МВД Грузии цинично заявили, что акция протеста нарушила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.
В сети публикуют многочисленные видео с избиением журналистов и активистов.
По информации МВД, силовики задержали 43 протестующих.
Как оппозиция реагирует на силовой разгон протестов
Представители грузинской оппозиции призвали граждан собраться на новый протест в пятницу, 29 ноября против решения властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС.
По словам одного из лидеров объединенной оппозиции "Единство", лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, 29 ноября в 19.00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.
На силовой разгон отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку повсюду за протестующими "гоняются робокопы".
#georgianprotests no safehaven in Georgia: church yard or pharmacy, robicops chase the participants everywhere to beat and arrest them… russian government, russian methods https://t.co/8haFBu3TSA— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 29, 2024
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