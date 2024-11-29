Протесты в Грузии. Полиция жестко разогнала митингующих — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Протесты в Грузии. Полиция жестко разогнала митингующих — видео

Разгон протестов в Грузии
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Источник:  Эхо Кавказа

Полиция в Грузии жестко разогнала участников акции протеста от оппозиции у здания парламента в Тбилиси, используя водометы, перечный газ.

Главные тезисы

  • Полиция в Грузии применила силовые методы для разгона акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, среди протестующих были задержаны 43 человека.
  • Оппозиция выступает против отказа властей от переговоров по вступлению в ЕС и призывает к новым массовым акциям протеста.
  • Президент Грузии Зурабишвили обвинила Россию во вмешательстве и полицию в несправедливых действиях во время протестов.
  • Протестующие в Грузии выражают недовольство действиями полиции.
  • Оппозиция призывает к новым акциям протеста против силового разгона и отказа от европейских перспектив, организуя новый митинг в пятницу.

Что происходит на фоне протестов в Грузии

Отмечается, что протестующие бросали в силовиков яйца и другие предметы, вспыхнули стычки.

В МВД Грузии цинично заявили, что акция протеста нарушила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

В сети публикуют многочисленные видео с избиением журналистов и активистов.

По информации МВД, силовики задержали 43 протестующих.

Как оппозиция реагирует на силовой разгон протестов

Представители грузинской оппозиции призвали граждан собраться на новый протест в пятницу, 29 ноября против решения властей отказаться от переговоров по вступлению в ЕС.

По словам одного из лидеров объединенной оппозиции "Единство", лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, 29 ноября в 19.00 по местному времени возле парламента соберется новая акция протеста.

Мы должны нажать и переломить эту систему, этот самопровозглашенный режим, который объявил нам: забудьте о Европе, Россия уже здесь!

На силовой разгон отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили комментировала кадры задержания митингующих, в том числе и в одной из аптек Тбилиси. Она отметила, что в Грузии не осталось безопасного места: ни в церковном дворе, ни в аптеке, поскольку повсюду за протестующими "гоняются робокопы".

Российское правительство, российские методы, — отметила Зурабишвили.

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