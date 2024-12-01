ВСУ уничтожили рекордное количество солдат и техники армии РФ в течение ноября

В ноябре армия РФ понесла с начала широкомасштабного вторжения в Украину наибольшие санитарные потери в личном составе. Они составили 45720 солдат.

РФ понесла рекордные потери живой силы в течение ноября

Как сообщили в Минобороны Украины, такое количество потерь сопоставимо с более чем 3 мотострелковыми дивизиями сухопутных войск росармии.

По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре на протяжении суток наши воины "задвухсотили" и "затрехсотили" 2 030 вражеских солдат. Поделиться

Кроме того, за ноябрь украинские защитники поразили 307 танков врага. А это самый высокий показатель осени этого года.

Фото — Минобороны Украины

В Минобороны подчеркнули, что один танковый батальон российской армии состоит из 31 машины, следовательно, за ноябрь оккупанты потеряли эквивалент почти 10 танковых батальонов. Примерная стоимость этих потерь составляет 450 миллионов долларов США.

Кроме того, в ноябре украинские силы поразили 899 боевых бронированных машин (ББМ), что эквивалентно почти четырем мотострелковым дивизиям. Ориентировочная стоимость этой техники составляет не менее полумиллиарда долларов.

Что касается артиллерийских потерь, то украинские воины уничтожили 884 единицы артиллерийских средств россиян.

Общая стоимость уничтоженных артсистем оценивается в 700 миллионов долларов.

Общая стоимость потерь России в оружии и технике за ноябрь 2024 превышает 3 миллиарда долларов. В предыдущие месяцы — сентябре и октябре — эти потери были меньше. В министерстве подчеркнули, что Кремль продолжает тратить огромные ресурсы на ведение войны, подытожили в Минобороне. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено: