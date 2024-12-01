ВСУ уничтожили рекордное количество солдат и техники армии РФ в течение ноября

В ноябре армия РФ понесла с начала широкомасштабного вторжения в Украину наибольшие санитарные потери в личном составе. Они составили 45720 солдат.
Главные тезисы
- Во время широкомасштабного вторжения в Украину армия РФ понесла рекордные потери в личном составе, потеряв более 45 тысяч солдат в течение ноября.
- По данным Генерального штаба ВСУ, украинские войска уничтожили более 2000 вражеских солдат в течение одних суток в ноябре, что является рекордом с начала войны.
- Важным достижением стало поражение украинскими защитниками 307 танков, 899 боевых бронированных машин и 884 артиллерийских средства врага в ноябре.
- Украинские войска оценивают общую стоимость уничтоженной техники и оружия армии РФ за ноябрь более чем на 3 миллиарда долларов, подчеркивая огромные ресурсы, которые Кремль тратит на ведение войны.
РФ понесла рекордные потери живой силы в течение ноября
Как сообщили в Минобороны Украины, такое количество потерь сопоставимо с более чем 3 мотострелковыми дивизиями сухопутных войск росармии.
Кроме того, за ноябрь украинские защитники поразили 307 танков врага. А это самый высокий показатель осени этого года.
В Минобороны подчеркнули, что один танковый батальон российской армии состоит из 31 машины, следовательно, за ноябрь оккупанты потеряли эквивалент почти 10 танковых батальонов. Примерная стоимость этих потерь составляет 450 миллионов долларов США.
Кроме того, в ноябре украинские силы поразили 899 боевых бронированных машин (ББМ), что эквивалентно почти четырем мотострелковым дивизиям. Ориентировочная стоимость этой техники составляет не менее полумиллиарда долларов.
Что касается артиллерийских потерь, то украинские воины уничтожили 884 единицы артиллерийских средств россиян.
Общая стоимость уничтоженных артсистем оценивается в 700 миллионов долларов.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9469 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19369 (+14) ед,
артиллерийских систем — 20923 (+14) ед,
РСЗО — 1253 (+0) ед,
средства ПВО — 1019 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19803 (+11),
крылатые ракеты — 2852 (+1),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30507 (+76) ед,
специальная техника — 3619 (+2)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-