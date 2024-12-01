ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 6 танков и 14 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.