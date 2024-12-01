ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 6 танков и 14 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 742 130 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1700 окупантов с начала вторжения, общее количество потерь российской армии составляет 742 130 военных.
- Силы обороны в сутки уничтожили 1730 российских захватчиков и уничтожили значительное количество техники, включая танки, боевые машины, артиллерию и другое.
- На фронте зафиксировано 224 боевых столкновения, в том числе были отражены многочисленные атаки окупантов на разных направлениях.
- Противник совершил атаки на позиции украинских войск по разным направлениям, что свидетельствует об активном характере оборонно-боевых действий.
- Вооруженные силы Украины продолжают активно защищать свою территорию и отражать атаки врага, показывая высокий уровень боевой готовности.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9469 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19369 (+14) ед,
артиллерийских систем — 20923 (+14) ед,
РСЗО — 1253 (+0) ед,
средства ПВО — 1019 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19803 (+11),
крылатые ракеты — 2852 (+1),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30507 (+76) ед,
специальная техника — 3619 (+2)
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло 16 боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
Силы обороны за вчера отразили 54 атаки позиций наших войск на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки, Елизаветовки и Успеновки.
На Времивском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка, Новодаровка и Новополье.
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