Ситуация на фронте. Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боестолкновения

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута и Возрожденское.

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отразили уже 16 атак.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и в направлении Белой Горы продолжается две атаки оккупантов.