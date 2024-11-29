Ситуация на фронте. Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боестолкновения

За 29 ноября количество вражеских атак возросло до 123. Основные усилия оккупанты прикладывают на Кураховском, Времивском и Покровском направлениях, где провели более половины всех атак на территории Украины.
Главные тезисы
- За 29 ноября произошло 123 боестолкновения между ВСУ и армией РФ, большинство атак приходится на Кураховское, Времемвское и Покровское направления.
- Украинские защитники успешно отбили вражеские штурмы на различных направлениях, нанеся оккупантам значительные потери в живой силе.
- Продолжаются обстрелы приграничных районов Черниговщины, Сумщины, Харьковщины со стороны российских вооруженных сил.
Актуальная ситуация на фронте 29 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута и Возрожденское.
На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отразили уже 16 атак.
На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и в направлении Белой Горы продолжается две атаки оккупантов.
На Торецком направлении украинские защитники отбили вражескую атаку в районе Дружбы, также вражеская авиация нанесла удары по Александро-Калиновому и Александро-Шультиному.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Млечное, Новый Труд и Желтое. противника на направлении.
Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 33 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Анновка и Успенов. Десять боев продолжаются.
На Времивском направлении захватчики провели 22 атаки позиций украинских войск вблизи Веселого Роща, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новоселке и Макаровке.
На Гуляйпольском направлении враг применяет штурмовую авиацию, избивавшую неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Гуляйполе.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений.
На Курщине украинские защитники отбили 11 атак российских захватчиков, бои продолжаются.
Потери армии РФ по состоянию на 29 ноября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 738 660 (+2 030) человек,
танков — 9 458 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 339 (+33) ед,
артиллерийских систем — 20 886 (+34) ед,
РСЗО — 1 255 (+0) ед,
средств ПВО — 1 006 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 750 (+89) ед,
крылатых ракет — 2 851 (+86),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 272 (+86) ед,
специальной техники — 3 700 (+3) ед.
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