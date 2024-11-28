ВСУ ликвидировали еще более 1200 окупантов РФ и 22 артистемы за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 736630 военных.
Главные тезисы
- ВСУ ликвидировали более 1200 окупантов РФ и 22 артистемы в сутки.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составило 736 630 военных.
- На фронте зафиксировано 157 боевых столкновений, информация о ситуации в разных районах.
- Генштаб сообщает о большом количестве уничтоженных техники и другом вооружении вражеских сил.
- Силы обороны отразили атаку врага в разных направлениях, включая Купянский, Краматорский и Торецкий.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9450 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 19306 (+2) ед;
артиллерийских систем — 20852 (+22) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1005 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19661 (+45) ед;
крылатые ракеты — 2765 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30186 (+60) ед;
специальная техника — 3697 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.
В районах населенных пунктов Волчанск и Тихое на Харьковском направлении за минувшие сутки состоялось пять вражеских штурмов позиций наших защитников.
На Купянском направлении зафиксировано 17 атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и Кругляковки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Торецка, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 39 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганивки.
При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций недалеко от Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
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