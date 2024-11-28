ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів РФ та 22 артистеми за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 736 630 військових.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували понад 1200 окупантів РФ та 22 артистеми за добу.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула 736 630 військових.
- На фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень, інформація про ситуацію у різних районах.
- Генштаб повідомляє про велику кількість знищених техніки та іншого озброєння ворожих сил.
- Сили оборони відбити атаку ворога в різних напрямках, включаючи Куп'янський, Краматорський та Торецький.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9450 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 19306 (+2) од.;
артилерійських систем — 20852 (+22) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1005 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19661 (+45) од.;
крилаті ракети — 2765 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 30186 (+60) од.;
спеціальна техніка — 3697 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 157 бойове зіткнення.
В районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося п’ять ворожих штурмів позицій наших захисників.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.
На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки.
За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.
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