Генштаб ВСУ шокировал новыми потерями армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ шокировал новыми потерями армии РФ — видео

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Только за прошлые украинские защитники успели ликвидировать 2 030 российских захватчиков и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ в живой силе по состоянию на 29 ноября 2024 достигли более 738 тысяч человек.
  • Только за сутки произошло 207 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими воинами.
  • Украинская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям врага, демонстрируя высокую эффективность в ведении боевых действий на фронте.

Потери армии РФ по состоянию на 29 ноября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 738 660 (+2 030) человек,

  • танков — 9 458 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 339 (+33) ед,

  • артиллерийских систем — 20 886 (+34) ед,

  • РСЗО — 1 255 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 006 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 750 (+89) ед,

  • крылатых ракет — 2 851 (+86),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 272 (+86) ед,

  • специальной техники — 3 700 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Что известно о ситуации на фронте 28-29 ноября

Как сообщает Генштаб ВСУ, только за прошедшие сутки произошло 207 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими воинами.

Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском в Торецком направлениях более 100 раз.

Указано, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 93 авиационных удара с применением 111 ракет и 67 КАБ.

Более того, сообщается, что враг совершил более 4800 обстрелов, из них 126 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.

Противник наносил удары средствами бомбардировочной и штурмовой авиации по районам населенных пунктов Александрия и Эсмань Сумской области.

Также сообщается, что 28 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

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