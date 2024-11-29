Генштаб ЗСУ шокував новим втратами армії РФ — відео

Лише протягом минулої українські захисники встигли ліквідувати 2 030 російських загарбників та понад 300 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Втрати армії РФ станом на 29 листопада 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 738 660 (+2 030) осіб,

танків — 9 458 (+8) од,

бойових броньованих машин — 19 339 (+33) од,

артилерійських систем — 20 886 (+34) од,

РСЗВ — 1 255 (+0) од,

засобів ППО — 1 006 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 750 (+89) од,

крилатих ракет — 2 851 (+86),

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 272 (+86) од,

спеціальної техніки — 3 700 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Що відомо про ситуацію на фронті 28-29 листопада

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, лише протягом минулої доби відбулося 207 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими воїнами.

Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Покровському в Торецькому напрямках понад 100 разів.

Вказано, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних удари із застосуванням 111 ракет та 67 КАБ.

Ба більше, уточнюється, що ворог здійснив понад 4800 обстрілів, з них 126 — із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 1700 дронів-камікадзе.

Противник завдавав ударів засобами бомбардувальної та штурмової авіації по районах населених пунктів Олександрія та Есмань Сумської області. Поширити

Також повідомляється, що 28 листопада авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.