Десятки дронів атакували Росію — на Ростовщині палає нафтобаза

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі територію країни-агресорки атакували близько 50 дронів. Зокрема під їхній удар потрапила нафтобаза у Ростовській області.

Атака дронів на Росію 29 листопада — що відомо

У ворожому оборонному відомстві почали брехати, що їхні сили ППО, мовляв, змогли збити 47 українських безпілотників.

Зокрема, мовиться про:

знищення 29 БпЛА над територією Ростовської області,

8 над територією Краснодарського краю,

по 3 дрони над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей,

один БПЛА над окупованим Кримом.

Жодних підтверджень своїм гучним заява Міноборони РФ традиційно не опублікувало.

Фото: скриншот

Українська сторона поки не коментувала нову масштабну атаку дронів на Росію.

На Ростовщині внаслідок атаки дронів горить нафтобаза

У Ростовській області РФ місцева влада заявила нібито про масовану атаку дронів.

Окрім того, у соціальних мережах публікують відео пожежі на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

З заявою з цього приводу вже виступив ставленик Кремля у регіоні Юрій Слюсар.

За його словами, Ростовщину нібито атакували 30 безпілотників.Губернато також стверджує, що ці дрони начебто були знищені та придушені на північному заході області.

Попри те, російські телеграм-канали пишуть про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Згідно з останніми даними, це нафтобаза "Атлас", яку літом 2024 року уже атакували українські ударні дрони.

Згодом Слюсар офіційно заявив про "велику пожежу на промоб'єкті в Каменському районі".