Десятки дронів атакували Росію — на Ростовщині палає нафтобаза

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі територію країни-агресорки атакували близько 50 дронів. Зокрема під їхній удар потрапила нафтобаза у Ростовській області.
Головні тези:
- Міністерство оборони Росії бреше про знищення 47 українських безпілотників.
- Українська сторона поки не коментувала цю ситуацію.
- У мережі активно шириться відео пожежі на нафтобазі у Ростовській області.
Атака дронів на Росію 29 листопада — що відомо
У ворожому оборонному відомстві почали брехати, що їхні сили ППО, мовляв, змогли збити 47 українських безпілотників.
Зокрема, мовиться про:
знищення 29 БпЛА над територією Ростовської області,
8 над територією Краснодарського краю,
по 3 дрони над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей,
один БПЛА над окупованим Кримом.
Жодних підтверджень своїм гучним заява Міноборони РФ традиційно не опублікувало.
Українська сторона поки не коментувала нову масштабну атаку дронів на Росію.
На Ростовщині внаслідок атаки дронів горить нафтобаза
У Ростовській області РФ місцева влада заявила нібито про масовану атаку дронів.
Окрім того, у соціальних мережах публікують відео пожежі на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.
З заявою з цього приводу вже виступив ставленик Кремля у регіоні Юрій Слюсар.
За його словами, Ростовщину нібито атакували 30 безпілотників.Губернато також стверджує, що ці дрони начебто були знищені та придушені на північному заході області.
Попри те, російські телеграм-канали пишуть про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.
Згідно з останніми даними, це нафтобаза "Атлас", яку літом 2024 року уже атакували українські ударні дрони.
Згодом Слюсар офіційно заявив про "велику пожежу на промоб'єкті в Каменському районі".
Що важливо розуміти, ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.
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