Десятки дронов атаковали Россию — на Ростовщине горит нефтебаза

Министерство обороны России утверждает, что ночью территорию страны-агрессорки атаковали около 50 дронов. В частности, под их удар попала нефтебаза в Ростовской области.
Главные тезисы
- Министерство обороны России лжет об уничтожении 47 украинских беспилотников.
- Украинская сторона пока не комментировала эту ситуацию.
- В сети активно распространяется видео пожара на нефтебазе в Ростовской области.
Атака дронов на Россию 29 ноября — что известно
Во вражеском оборонном ведомстве начали врать, что их силы ПВО, мол, смогли сбить 47 украинских беспилотников.
В частности, речь идет о:
уничтожение 29 БпЛА над территорией Ростовской области,
8 над территорией Краснодарского края,
по 3 дрона над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей,
один БПЛА над оккупированным Крымом.
Никаких подтверждений своим громким заявлением Минобороны РФ традиционно не опубликовало.
Украинская сторона пока не комментировала новую масштабную атаку дронов на Россию.
На Ростовщине в результате атаки дронов горит нефтебаза
В Ростовской области РФ местные власти заявили якобы о массированной атаке дронов.
Кроме того, в социальных сетях публикуют видео пожара на нефтебазе в пригороде Каменска-Шахтинского.
С заявлением по этому поводу уже выступил ставленник Кремля в регионе Юрий Слюсарь.
По его словам, Ростовщину якобы атаковали 30 беспилотников. Губернато также утверждает, что эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.
Тем не менее, российские телеграмм-каналы пишут о пожаре на нефтебазе в пригороде Каменска-Шахтинского.
Согласно последним данным, это нефтебаза "Атлас", которую летом 2024 уже атаковали украинские ударные дроны.
Впоследствии Слюсарь официально заявил о "большом пожаре на промобъекте в Каменском районе".
Что важно понимать, ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-