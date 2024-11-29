Десятки дронов атаковали Россию — на Ростовщине горит нефтебаза

Министерство обороны России утверждает, что ночью территорию страны-агрессорки атаковали около 50 дронов. В частности, под их удар попала нефтебаза в Ростовской области.

Атака дронов на Россию 29 ноября — что известно

Во вражеском оборонном ведомстве начали врать, что их силы ПВО, мол, смогли сбить 47 украинских беспилотников.

В частности, речь идет о:

уничтожение 29 БпЛА над территорией Ростовской области,

8 над территорией Краснодарского края,

по 3 дрона над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей,

один БПЛА над оккупированным Крымом.

Никаких подтверждений своим громким заявлением Минобороны РФ традиционно не опубликовало.

Фото: скриншот

Украинская сторона пока не комментировала новую масштабную атаку дронов на Россию.

На Ростовщине в результате атаки дронов горит нефтебаза

В Ростовской области РФ местные власти заявили якобы о массированной атаке дронов.

Кроме того, в социальных сетях публикуют видео пожара на нефтебазе в пригороде Каменска-Шахтинского.

С заявлением по этому поводу уже выступил ставленник Кремля в регионе Юрий Слюсарь.

По его словам, Ростовщину якобы атаковали 30 беспилотников. Губернато также утверждает, что эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.

Тем не менее, российские телеграмм-каналы пишут о пожаре на нефтебазе в пригороде Каменска-Шахтинского.

Согласно последним данным, это нефтебаза "Атлас", которую летом 2024 уже атаковали украинские ударные дроны.

Впоследствии Слюсарь официально заявил о "большом пожаре на промобъекте в Каменском районе".