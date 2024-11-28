Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка, Прогресс и Чуйковка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируется.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Роща, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Пока бои продолжаются в трех локациях.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Ямполевки и Тернов. С начала суток украинские воины отбили две атаки, пять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник нанес авиаудары трем КАБ по району Закотного.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.

На Торецком направлении украинские защитники отбивают три вражеских атаки в районе Торецкого.