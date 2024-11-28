Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 80. Основные усилия оккупанты в дальнейшем прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Купянском и Времивском направлениях.
Главные тезисы
- Произошло 80 боестолкновений между ВСУ и армией РФ на разных направлениях, противник особенно активно действует на Покровском и Кураховском направлениях.
- Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях в российской армии за сутки, уничтожены танки, бронетехника, авиация и другие военные единицы.
- Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои и атаки в различных районах, украинские воины успешно отражают натиск врага.
Актуальная информация на фронте 28 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка, Прогресс и Чуйковка Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируется.
Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Роща, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Пока бои продолжаются в трех локациях.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Ямполевки и Тернов. С начала суток украинские воины отбили две атаки, пять боеприкосновений продолжаются до сих пор.
На Северском направлении противник нанес авиаудары трем КАБ по району Закотного.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.
На Торецком направлении украинские защитники отбивают три вражеских атаки в районе Торецкого.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Нового Труда и Пустынки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 21 атаку противника на направлении.
На Кураховском направлении захватчики 31 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка и Игнатовка. В настоящее время длится восемь боестолкновений.
На Времивском направлении захватчики провели 14 атак позиций украинских войск вблизи Трудовой, Веселой Рощи, Константинопольского, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных штурма позиций украинских подразделений.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1220 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9450 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 19306 (+2) ед;
артиллерийских систем — 20852 (+22) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средств ПВО — 1005 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19661 (+45) ед;
крылатых ракет — 2765 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30186 (+60) ед;
специальной техники — 3697 (+10) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-