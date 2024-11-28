Між ЗСУ та армією РФ відбулося 80 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 28.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Попівка, Прогрес та Чуйківка, що на Сумщині.

На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. Ситуація контрольована.

Дев’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми в районах Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Наразі бої тривають у трьох локаціях.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Ямполівки та Тернів. З початку доби українські воїни відбили дві атаки, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів трьома КАБ по району Закітного.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Білої Гори та Ступочок. Одна атака окупантів триває до цього часу.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивають три ворожі атаки в районі Торецька.