Обострение на фронте. Между ВСУ и армией РФ произошло 153 боестолкновения

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 153 боевых столкновения.
Главные тезисы
- На фронте между ВСУ и армией РФ зафиксировано 153 боевых столкновения, где украинские защитники успешно противостоят противнику.
- Российская армия потеряла значительное количество военных и военной техники, включая танки, бронетехнику, артиллерийские системы и другое.
- Активные действия происходят на различных направлениях, включая Харьковское, Купянское, Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское, Кураховское и Времивское направления.
Актуальная ситуация на фронте 30 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Большая Березка, Порозок, Бачевск, Сумская область; Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.
Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеских атаки недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызового, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боестолкновения.
Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечи и Ступочки.
Продолжаются 12 боестолкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка на Торецком направлении.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 26 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении оккупанты провели 38 атак вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки и Успеновки, 12 боеприкосновений продолжаются до сих пор.
Пятнадцать раз наши защитники отбивали атаки врага на Времивском направлении вблизи населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка и Новополье.
Что известно об общих и текущих потерях российских оккупантов
С начала масштабного вторжения оккупационная армия РФ уже потеряла 740 400 военных.
личного состава — около 740400 (+1740) человек ликвидировано;
танков — 9463 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19355 (+12) ед;
артиллерийских систем — 20909 (+23) ед;
РСЗО — 1253 (+2) ед;
средств ПВО — 119 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19792 (+42) ед;
крылатых ракет — 2851 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30431 (+72) ед;
специальной техники — 3617 (+2) ед.
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