Обострение на фронте. Между ВСУ и армией РФ произошло 153 боестолкновения

Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении украинские воины отбили три вражеских атаки недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызового, Новоегоровки, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского, пока еще продолжаются три боестолкновения.

Наши защитники отбили десять штурмов противника, а еще два боестолкновения продолжаются, на Краматорском направлении, вблизи населенных пунктов Часов Яр, Предтечи и Ступочки.