Загострення на фронті. Між ЗСУ та армією РФ відбулося 153 боєзіткнення

Оперативна інформація станом на 16.00 30.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Сумської області; Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти вісім разів марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського, наразі ще тривають три боєзіткнення.

Наші захисники відбили десять штурмів противника, а ще два боєзіткнення продовжуються, на Краматорському напрямку, поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.