ЗСУ ліквідували 1740 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1740 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ
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За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті українські військові ліквідували ще 1 тис 740 воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та відбили 192 ворожі атаки.

Головні тези:

  • Збройні сили України продовжують успішно боротися з окупантами на фронті, ліквідувавши 1740 солдатів РФ за останню добу.
  • У Харківській області було відбито 7 атак російських окупантів, а на Лиманському напрямку відбито 20 ворожих атак.
  • Загалом, з початку вторгнення окупаційна армія РФ вже втратила понад 740 тисяч військових та значну кількість техніки.
  • Силами оборони було нанесено удари по зосередженню ворожого особового складу і техніки, що призвело до великих втрат серед окупантів.
  • Ситуація на фронті залишається напруженою, але українські військові продовжують ефективно протистояти агресору, захищаючи територіальну цілісність країни.

Що відбувається на фронті

У Харківській області Силами оборони відбито 7 атак російських окупантів поблизу Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

У напрямку Куп’янська ворог протягом доби 8 разів безуспішно намагався просунутись вперед поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

У напрямку Лимана на Донеччині відбито 20 ворожих атак неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

У напрямку Краматорська російські окупанти провели 4 безуспішні атаки у бік Часового Яру та Білої Гори.

У напрямку Торецька українські військові відбили 2 ворожі атаки неподалік Дружби та Торецька.

У напрямку Покровська ворог 41 раз намагався штурмувати та вести наступ у бік Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Чумацького, Нового Труда та Жовтого.

У напрямку Курахового Силами оборони відбито 46 атак російських окупантів у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

Противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області окупанти 5 разів безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на даному напрямку, — зазначають у Генштабі.

Що відомо про загальні та поточні втрати російських окупантів

Від початку масштабного вторгнення окупаційна армія РФ вже втратила 740 тис 400 військових.

  • особового складу — близько 740 тис 400 (+1740) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 463 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 тис 355 (+12) од.;

  • артилерійських систем — 20 тис 909 (+23) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 253 (+2) од.;

  • засоби ППО — 1 тис 19 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 792 (+42) од.;

  • крилатих ракет — 2 тис 851 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30 тис 431 (+72) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 617 (+2) од.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ, пункту управління та одному іншому важливому об’єкту противника, — додають у Генштабі.

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