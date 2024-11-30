За інформацією Генштабу, протягом минулої доби на фронті українські військові ліквідували ще 1 тис 740 воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та відбили 192 ворожі атаки.

Що відбувається на фронті

У Харківській області Силами оборони відбито 7 атак російських окупантів поблизу Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

У напрямку Куп’янська ворог протягом доби 8 разів безуспішно намагався просунутись вперед поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

У напрямку Лимана на Донеччині відбито 20 ворожих атак неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі.

У напрямку Краматорська російські окупанти провели 4 безуспішні атаки у бік Часового Яру та Білої Гори.

У напрямку Торецька українські військові відбили 2 ворожі атаки неподалік Дружби та Торецька.

У напрямку Покровська ворог 41 раз намагався штурмувати та вести наступ у бік Миролюбівки, Променю, Лисівки, Даченського, Чумацького, Нового Труда та Жовтого.

У напрямку Курахового Силами оборони відбито 46 атак російських окупантів у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

Противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області окупанти 5 разів безуспішно намагались штурмувати позиції ЗСУ.

Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на даному напрямку, — зазначають у Генштабі. Поширити

Що відомо про загальні та поточні втрати російських окупантів

Від початку масштабного вторгнення окупаційна армія РФ вже втратила 740 тис 400 військових.

особового складу — близько 740 тис 400 (+1740) осіб ліквідовано;

танків — 9 тис 463 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 19 тис 355 (+12) од.;

артилерійських систем — 20 тис 909 (+23) од.;

РСЗВ — 1 тис 253 (+2) од.;

засоби ППО — 1 тис 19 од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 792 (+42) од.;

крилатих ракет — 2 тис 851 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 тис 431 (+72) од.;

спеціальної техніки — 3 тис 617 (+2) од.